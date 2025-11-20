Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 21 de noviembre

Las temperaturas en Montevideo y Área Metropolitana oscilarán entre 11 °C y 21 °C, según el organismo oficial

20 de noviembre 2025 - 22:04hs
Inumet pronosticó como estará el clima este domingo

Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el viernes 21 de noviembre será un día con precipitaciones y tormentas en todo Uruguay y con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en algunas partes.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas. También habrán neblinas.

Para la tarde noche estará cubierto a nuboso, con períodos de algo nuboso y precipitaciones aisladas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 50 kilómetros por hora durante toda la jornada.

Las temperaturas en esta zona irán desde los 11 °C a los 21 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas. Además estará ventoso. Las rachas de viento alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora.

Para la tarde noche se espera un cielo cubierto a nuboso con precipitaciones aisladas y neblinas. El máximo de vientos descenderá hasta los 50 kilómetros por hora.

Las temperaturas en esta zona irán desde los 10 °C a los 24 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Además habrán neblinas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 50 kilómetros por hora.

Más tarde el cielo estará cubierto a nuboso con períodos a algo nuboso, precipitaciones aisladas. El máximo de vientos descenderá hasta los 40 kilómetros por hora.

Aquí las temperaturas rondarán entre los 12 °C y los 24 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones, tormentas y ventoso. Las rachas de viento alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora.

Más tarde, el cielo estará cubierto a nuboso, con períodos de algo nuboso, precipitaciones aisladas. Las rachas de viento máximas descenderán hasta 50 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 10 °C y los 23 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Además habrá neblinas.

En la tarde noche estará cubierto a nuboso con precipitaciones aisladas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 50 kilómetros por hora durante toda la jornada. Las temperaturas rondarán entre los 14 °C y los 25 °C.

