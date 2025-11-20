Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Inumet pronosticó como estará este fin de semana en que Peñarol y Nacional juegan la primer final de la Liga AUF

El organismo anunció que desde la tarde de este jueves ya se están presentando "tormentas en el suroeste"

20 de noviembre 2025 - 18:19hs
Archivo: clásico entre Peñarol y Nacional en el Estadio Campeón del Siglo

Archivo: clásico entre Peñarol y Nacional en el Estadio Campeón del Siglo

Diego Battiste

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo estará el tiempo este fin de semana que va desde el viernes 21 al domingo 23 de noviembre, día en que Peñarol y Nacional disputarán la primer final de la Liga AUF Uruguay.

El carbonero y el tricolor se enfrentarán el próximo domingo a partir de las 16:30 en el Estadio Campeón del Siglo, con entradas agotadas.

El organismo anunció que desde la tarde de este jueves ya se están presentando "tormentas en el suroeste" y que esperan que se desplacen "hacia más regiones de la zona sur hacia la noche".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/inumet_/status/1991599221729087565?s=46&t=b6cqpw5_89BkdybOI4mBrw&partner=&hide_thread=false

"El viernes inicia inestable desde la madrugada, con precipitaciones y tormentas en todo el país. Hacia la tarde las condiciones comenzarán a mejorar progresivamente por el suroeste", según Inumet.

El mismo instituto indicó que "las temperaturas comenzarán a descendender en forma gradual". En Montevideo y el resto del área metropolitana se espera una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 21 °C.

Pronóstico para el viernes 21 de noviembre
Pronóstico para el viernes 21 de noviembre

Pronóstico para el viernes 21 de noviembre

"El sábado se prevé un marcado descenso de temperatura, la mañana sera fría especialmente en el centro del país", mientras que "la tarde será templada y el cielo estará entre nuboso y algo nuboso", detallan desde Inumet.

Ese día en la capital del país, la temperatura mínima será de 9 °C y la máxima también será de 20 °C.

Pronóstico para el sábado 22 de noviembre
Pronóstico para el sábado 22 de noviembre

Pronóstico para el sábado 22 de noviembre

"El domingo, día del clásico del fútbol uruguayo, continuará fresco en la mañana y templado a la tarde, con escasa nubosidad", según el organismo oficial del tiempo.

En Montevideo, zona en que se disputa la primer final de la Liga AUF Uruguay, la temperatura mínima será de 8 °C y la máxima de 24 °C.

Pronóstico para el domingo 23 de noviembre
Pronóstico para el domingo 23 de noviembre

Pronóstico para el domingo 23 de noviembre

Los aurinegros serán locales en el primer partido y luego el equipo de Diego Aguirre irá al Gran Parque Central el domingo 30 de noviembre.

Ambos encuentros serán sin hinchas visitantes, por lo que los parciales solo podrán alentar en los respectivos estadios de sus clubes.

