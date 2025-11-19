Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 20 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para el jueves 20 de noviembre un clima nubosa con precipitaciones y tormentas rumbo a la tarde/noche. A continuación, se detallan las previsiones para las principales regiones del país:

Área Metropolitana

Temperaturas : mín. 10 °C, máx. 25 °C.

: mín. 10 °C, máx. 25 °C. Mañana : La jornada arrancará con cielos nubosos con períodos de algo nuboso. Habrá vientos del sur (S) y noreste (NE) de 10 y 30 km/h. Se esperan rachas de hasta 40 km/h.

: La jornada arrancará con cielos nubosos con períodos de algo nuboso. Habrá vientos del sur (S) y noreste (NE) de 10 y 30 km/h. Se esperan rachas de hasta 40 km/h. Tarde/noche: En la tarde se notará una desmejora en el estado del tiempo con precipitaciones y tormentas. Los vientos cambiarán al sureste (SE), con velocidades de 20 a 40 km/h y rachas máximas de hasta 60 km/h asociadas a tormentas.

Este

Temperaturas : mín. 7°C, máx. 32 °C.

: mín. 7°C, máx. 32 °C. Mañana : Se espera una nubosidad variable con neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán desde el norte (N), con velocidades de entre 10 y 30 km/h. Habrá rachas máximas de hasta 40 km/h.

: Se espera una nubosidad variable con neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán desde el norte (N), con velocidades de entre 10 y 30 km/h. Habrá rachas máximas de hasta 40 km/h. Tarde/noche: Las condiciones variarán por la tarde, con cielos nubosos y cubiertos producto de una desmejora que traerá precipitaciones y tormentas. El viento cambiará rumbo al sureste (SE) con velocidades de entre 10 y 40 km/h. Prevén rachas fuertes asociadas a tormentas que en las zonas costeras rondarán los 50 y 60 km/h.

Suroeste

Temperaturas : mín. 13 °C, máx. 33 °C.

: mín. 13 °C, máx. 33 °C. Mañana : La jornada empezará desmejorada con un aumento de la nubosidad. Esperan una probable formación de tormentas aisladas. Los vientos soplarán del este (E) al norte (N), con algunas ráfagas de hasta 40 km/h.

: La jornada empezará desmejorada con un aumento de la nubosidad. Esperan una probable formación de tormentas aisladas. Los vientos soplarán del este (E) al norte (N), con algunas ráfagas de hasta 40 km/h. Tarde/noche: En la tarde, las condiciones serán similares, con precipitaciones, tormentas y un aumento en los vientos que irán desde el norte (N) al sureste (SE), con velocidades de entre 20 y 40 km/h. Habrá rachas fuertes de hasta 60 km/h asociadas a tormentas.

Noreste

Temperaturas : mín. 10 °C, máx. 32 °C.

: mín. 10 °C, máx. 32 °C. Mañana : El cielo estará claro y algo nuboso, con algunas neblinas. Los vientos serán del norte (N), con velocidades de 10 a 30 km/h.

: El cielo estará claro y algo nuboso, con algunas neblinas. Los vientos serán del norte (N), con velocidades de 10 a 30 km/h. Tarde/noche: En la tarde, las condiciones cambiarán, los cielos estarán nubosos y prevén precipitaciones y tormentas. Los vientos seguirán en el norte (N), con ráfagas de 10 a 40 km/h.

Noroeste

Temperaturas : mín. 15 °C, máx. 34 °C.

: mín. 15 °C, máx. 34 °C. Mañana : El cielo estará claro y algo nuboso, con algunas neblinas. Los vientos serán del norte (N), con velocidades de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

: El cielo estará claro y algo nuboso, con algunas neblinas. Los vientos serán del norte (N), con velocidades de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Tarde/noche: En la tarde, habrá una desmejora con precipitaciones y tormentas. Los vientos seguirán en el norte (N), con ráfagas de 20 a 40 km/h. Rachas de hasta 50 km/h y periodos de variables de entre 10 y 20 km/h.

Durante la jornada, las temperaturas se mantendrán elevadas en casi todo el país, con ráfagas de vientos fuertes y una clara desmejora rumbo a la tarde, con precipitaciones y tormentas en todos los departamentos.