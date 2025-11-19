Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Viernes:
Mín  16°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 20 de noviembre

En el Área Metropolitana, Inumet prevé mínimas de 10 °C y máximas que alcanzarán durante el día los 25 °C

19 de noviembre 2025 - 20:00hs
Inumet pronosticó como estará el clima este jueves

Inumet pronosticó como estará el clima este jueves

Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para el jueves 20 de noviembre un clima nubosa con precipitaciones y tormentas rumbo a la tarde/noche. A continuación, se detallan las previsiones para las principales regiones del país:

Área Metropolitana

  • Temperaturas: mín. 10 °C, máx. 25 °C.
  • Mañana: La jornada arrancará con cielos nubosos con períodos de algo nuboso. Habrá vientos del sur (S) y noreste (NE) de 10 y 30 km/h. Se esperan rachas de hasta 40 km/h.
  • Tarde/noche: En la tarde se notará una desmejora en el estado del tiempo con precipitaciones y tormentas. Los vientos cambiarán al sureste (SE), con velocidades de 20 a 40 km/h y rachas máximas de hasta 60 km/h asociadas a tormentas.

Este

  • Temperaturas: mín. 7°C, máx. 32 °C.
  • Mañana: Se espera una nubosidad variable con neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán desde el norte (N), con velocidades de entre 10 y 30 km/h. Habrá rachas máximas de hasta 40 km/h.
  • Tarde/noche: Las condiciones variarán por la tarde, con cielos nubosos y cubiertos producto de una desmejora que traerá precipitaciones y tormentas. El viento cambiará rumbo al sureste (SE) con velocidades de entre 10 y 40 km/h. Prevén rachas fuertes asociadas a tormentas que en las zonas costeras rondarán los 50 y 60 km/h.

Suroeste

  • Temperaturas: mín. 13 °C, máx. 33 °C.
  • Mañana: La jornada empezará desmejorada con un aumento de la nubosidad. Esperan una probable formación de tormentas aisladas. Los vientos soplarán del este (E) al norte (N), con algunas ráfagas de hasta 40 km/h.
  • Tarde/noche: En la tarde, las condiciones serán similares, con precipitaciones, tormentas y un aumento en los vientos que irán desde el norte (N) al sureste (SE), con velocidades de entre 20 y 40 km/h. Habrá rachas fuertes de hasta 60 km/h asociadas a tormentas.

Noreste

  • Temperaturas: mín. 10 °C, máx. 32 °C.
  • Mañana: El cielo estará claro y algo nuboso, con algunas neblinas. Los vientos serán del norte (N), con velocidades de 10 a 30 km/h.
  • Tarde/noche: En la tarde, las condiciones cambiarán, los cielos estarán nubosos y prevén precipitaciones y tormentas. Los vientos seguirán en el norte (N), con ráfagas de 10 a 40 km/h.

Noroeste

  • Temperaturas: mín. 15 °C, máx. 34 °C.
  • Mañana: El cielo estará claro y algo nuboso, con algunas neblinas. Los vientos serán del norte (N), con velocidades de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
  • Tarde/noche: En la tarde, habrá una desmejora con precipitaciones y tormentas. Los vientos seguirán en el norte (N), con ráfagas de 20 a 40 km/h. Rachas de hasta 50 km/h y periodos de variables de entre 10 y 20 km/h.

Durante la jornada, las temperaturas se mantendrán elevadas en casi todo el país, con ráfagas de vientos fuertes y una clara desmejora rumbo a la tarde, con precipitaciones y tormentas en todos los departamentos.

Más noticias
clima en uruguay hoy: lo que hay que saber segun inumet para este martes 18 de noviembre
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 18 de noviembre

Montevideo, Uruguay, 13.11.2025. Sociedad.Atardecer, puesta de sol. Aire libre, clima, estado del tiempo. Sol, aire, mar. 
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 19 de noviembre

Temas:

Clima Inumet Uruguay Clima en Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

La selección uruguaya
MUNDIAL

Uruguay ya conoce a qué rivales no enfrentará en su grupo y así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026

El presidente de la AUF Ignacio Alonso, el entrenador Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano
SELECCIÓN URUGUAYA

Situación límite para Bielsa y encrucijada para la AUF: deciden el futuro del DT en medio de una crisis que replantea el proyecto para el Mundial 2026

Álvaro Recoba, 
FÚTBOL

El Chino Recoba vuelve a dirigir y lo hará en un club aurinegro del exterior, luego de un año y medio sin equipo

Luis Lacalle Pou llegó al LATU junto a Corina Bove
ACTIVIDAD

Cena Anual del CED con Marcos Galperin como orador principal: mirá las fotos del evento

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos