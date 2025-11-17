Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 18 de noviembre

La capital tendrá una mañana fresca, con mínimas de 13°C y un cielo claro y algo nuboso, según Inumet

17 de noviembre 2025 - 22:24hs
20240918 Gente caminando sin abrigo, un hombre caminando con la campera en la mano, primavera, estado del tiempo, buen tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico del clima para este martes 18 de noviembre, en el que espera mínimas de 13°C y máximas de 25°C en todo el país.

La mañana estará claro y algo nubosa, con rachas de viento de hasta 50 kiómetros por hora con dirección noroeste y oeste, mientras que en la tarde/noche se mantendrá el pronóstico, con rachas de 50 kilómetros por hora pero de dirección oeste y sureste.

A continuación, el detalle por región.

Montevideo y Área Metropolitana

La capital tendrá una mañana fresca, con mínimas de 13 °C y un cielo claro y algo nuboso.

Los vientos soplarán del noroeste al oeste entre 10 y 40 km/h.

Durante la tarde y la noche el tiempo se mantendrá claro, con una máxima que alcanzará los 25 °C.

El viento rotará de oeste al sureste, manteniendo intensidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h hacia la noche.

Este

El este del país tendrá una de las mañanas más frías, con 10 °C de mínima y un ambiente claro y algo nuboso, acompañado de neblinas.

El viento soplará del noroeste y oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 20 a 40 km/h en zonas costeras.

Por la tarde y la noche el cielo se mantendrá entre claro y algo nuboso.

El viento será del sector oeste 10-30 km/h, con períodos de variables entre 10 y 30 km/h.

Oeste

El oeste tendrá una jornada estable, con una mínima de 12 °C y una mañana clara y algo nubosa.

Los vientos soplarán del oeste al noroeste entre 20 y 40 km/h.

Hacia la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con algunas neblinas y una máxima de 29 °C.

Se prevén vientos del sector oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 km/h en zonas costeras hacia.

Norte

El norte presenta un inicio de semana templado, con mínima de 11 °C y mañana clara y algo nubosa, con períodos de neblinas.

El viento será del sector noroeste y oeste entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso, con una máxima de 29 °C.

Los vientos pasarán del oeste entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables entre 0 y 10 km/h.

Temas:

Inumet Uruguay Clima

