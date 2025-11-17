Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 18 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico del clima para este martes 18 de noviembre, en el que espera mínimas de 13°C y máximas de 25°C en todo el país.

La mañana estará claro y algo nubosa, con rachas de viento de hasta 50 kiómetros por hora con dirección noroeste y oeste, mientras que en la tarde/noche se mantendrá el pronóstico, con rachas de 50 kilómetros por hora pero de dirección oeste y sureste.

La capital tendrá una mañana fresca, con mínimas de 13 °C y un cielo claro y algo nuboso .

Los vientos soplarán del noroeste al oeste entre 10 y 40 km/h.

Durante la tarde y la noche el tiempo se mantendrá claro, con una máxima que alcanzará los 25 °C.

El viento rotará de oeste al sureste, manteniendo intensidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h hacia la noche.

Este

El este del país tendrá una de las mañanas más frías, con 10 °C de mínima y un ambiente claro y algo nuboso, acompañado de neblinas.

El viento soplará del noroeste y oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 20 a 40 km/h en zonas costeras.

Por la tarde y la noche el cielo se mantendrá entre claro y algo nuboso.

El viento será del sector oeste 10-30 km/h, con períodos de variables entre 10 y 30 km/h.

Oeste

El oeste tendrá una jornada estable, con una mínima de 12 °C y una mañana clara y algo nubosa.

Los vientos soplarán del oeste al noroeste entre 20 y 40 km/h.

Hacia la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con algunas neblinas y una máxima de 29 °C.

Se prevén vientos del sector oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 km/h en zonas costeras hacia.

Norte

El norte presenta un inicio de semana templado, con mínima de 11 °C y mañana clara y algo nubosa, con períodos de neblinas.

El viento será del sector noroeste y oeste entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso, con una máxima de 29 °C.

Los vientos pasarán del oeste entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables entre 0 y 10 km/h.