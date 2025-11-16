Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 16 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el domingo 16 de noviembre será un día nuboso y con lluvias en todo el Uruguay y con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en buena parte del territorio.

El organismo ya había emitido un aviso especial por tormentas " fuertes y puntualmente severas " a partir de la tarde de este sábado. En la mañana de este domingo aún rige una doble alerta amarilla y naranja para todo el país.

En la capital del país, la mañana estará nubosa y cubierta.

Para la tarde noche se sumarán las precipitaciones y tormentas . Los vientos alcanzarán rachas de hasta 60 kilómetros por hora durante toda la jornada.

Las temperaturas en esta zona irán desde los 16 °C a lo24 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará clara y algo nubosa, con neblinas y bancos de niebla. Las rachas de viento alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora en algunas costas.

Para la tarde noche se espera un aumento de nubosidad y ventoso en zonas costeras, al punto que las rachas ascenderán a 60 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 10 °C a los 30 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará nubosa y con precipitaciones y tormentas. Las rachas de viento alcanzarán hasta los 60 kilómetros por hora en algunas costas.

Este clima se extenderá en la tarde y noche, con rachas de viento que podrían superar los 60 km/

Aquí las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 22 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará nuboso, con lluvias y tormentas. Las rachas de viento alcanzarán hasta los 60 kilómetros por hora.

Más tarde continuarán las lluvias y el viento. Las temperaturas rondarán entre los 14 °C y los 23 °C.

Norte

El norte del río Negro no será la excepción y también recibirá lluvias durante todo el día. Los vientos alcanzarán hasta 60 kilómetros por hora.

Las temperaturas rondarán entre los 14 °C y los 24 °C.