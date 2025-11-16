Dólar
/ Mundo / BBC News Mundo / MÉXICO

Miles de personas se movilizaron en México contra Sheinbaum tras el asesinato de un alcalde

El sábado, los manifestantes retiraron partes del vallado que protege el Palacio Nacional, donde reside la presidenta y la policía, que custodiaba el recinto

16 de noviembre 2025 - 12:36hs
https://www.bbc.com/mundo/articles/cr7myrxxpypo
Getty Images

Miles de manifestantes salieron a las calles de la Ciudad de México para protestar contra la violencia delictiva y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La concentración fue convocada por grupos juveniles de la "Generación Z", y contó con el apoyo de ciudadanos que exigen respuestas por asesinatos de alta visibilidad, entre ellos el del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido hace solo unas semanas. Él había pedido mano dura contra los cárteles.

Sheinbaum afirmó que las marchas que también se llevaron a cabo en otras ciudades fueron financiadas por políticos de derecha que se oponen a su gobierno.

El sábado, los manifestantes retiraron partes del vallado que protege el Palacio Nacional, donde reside la presidenta y la policía, que custodiaba el recinto, utilizó gas lacrimógeno contra los grupos.

Algunos manifestantes homenajeaban al alcalde de Uruapan: ondeaban pancartas con consignas como "Todos somos Carlos Manzo", y otros vestían sombreros vaqueros en su recuerdo. Manzo fue abatido a tiros el 1 de noviembre mientras participaba de una celebración del Día de los Muertos.

Era conocido por denunciar abiertamente la presencia de cárteles de la droga en su municipio y los actos de violencia que estos generan. Demandaba, sin medias tintas, acciones contundentes contra los miembros armados de los grupos criminales que azotan al país.

image

La presidenta Sheinbaum ha actuado contra los cárteles, pero se ha resistido a lanzar lo que sería un nuevo combate frontal contra las drogas. Las iniciativas similares de sus antecesores concluyeron en episodios sangrientos.

Días antes de la marcha, la mandataria aseguró que la manifestación estaba siendo fomentada por bots en internet. "Estamos de acuerdo con la libertad de expresión y de manifestación si hay jóvenes que tienen demandas, pero la cuestión aquí es quién está promoviendo la manifestación", declaró en un encuentro con la prensa.

"La gente debe saber cómo se organizó esta protesta para que nadie sea utilizado", agregó.

image

Sheinbaum mantiene niveles de aprobación por encima del 70% en su primer año en el cargo, y ha logrado avances en la lucha contra el tráfico de fentanilo, un asunto clave también para su homólogo estadounidense.

Sin embargo, ha sido criticada por no detener la violencia que azota al país y enfrenta una creciente hostilidad de países vecinos. Este mes, el Congreso de Perú votó declarar a Sheinbaum como persona no grata, días después de que Perú rompiera relaciones diplomáticas con México tras conceder asilo a un expresidente peruano acusado de un intento de golpe en 2022.

BBC

"Chile está extremadamente atemorizado. Pero está lejos de ser el país con el mayor problema por crimen y violencia"Cuál es la capacidad militar de Venezuela y cómo puede responder a un eventual ataque de EE.UU.

FUENTE: BBC

Temas:

México Claudia Sheinbaum Alcalde Palacio Nacional

