Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 15 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el sábado 15 de noviembre será un día algo nuboso en todo el Uruguay , con precipitaciones y tormentas en determinadas partes y con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en algunas costas.

El organismo ya había emitido un aviso especial por tormentas " fuertes y puntualmente severas " a partir de la tarde de este sábado.

"Una masa de aire cálido, húmeda e inestable generará tormentas, algunas puntualmente fuertes al norte del Río Negro ", según Inumet.

En la capital del país, la mañana estará clara y algo nubosa .

Para la tarde noche tendrá aumento de nubosidad y probables precipitaciones en la noche. Los vientos alcanzarán hasta 40 kilómetros por hora durante toda la jornada.

Las temperaturas en esta zona irán desde los 14 °C a los 31 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará clara y algo nubosa, con neblinas y bancos de niebla. Las rachas de viento alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora en algunas costas.

Para la tarde noche se espera un aumento de nubosidad y ventoso en zonas costeras, al punto que las rachas ascenderán a 60 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 10 °C a los 30 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso. Las rachas de viento alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora en algunas costas.

Más tarde habrá aumento de nubosidad y desmejoras con precipitaciones y tormentas. Las rachas ascenderán a 50 kilómetros por hora. Aquí las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 32 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará claro a algo nuboso. Las rachas de viento alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora en algunas costas.

Más tarde habrá aumento de nubosidad, desmejorando con precipitaciones y tormentas. Las rachas de vientos máximos ascenderán a los 50 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 9 °C y los 31 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo algo nuboso y nuboso, mientras que los vientos alcanzarán hasta 40 kilómetros por hora.

En la tarde noche, habrá aumento de nubosidad, precipitaciones y tormentas aisladas. Estos fenómenos traerán rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 14 °C y los 33 °C.