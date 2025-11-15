Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 15 de noviembre

Las temperaturas en Montevideo y Área Metropolitana oscilarán entre 14 °C y 31 °C, según el organismo oficial

15 de noviembre 2025 - 9:36hs
20250410 Vista de Pocitos desde la rambla, playa, edificios, mercado inmobiliario
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el sábado 15 de noviembre será un día algo nuboso en todo el Uruguay, con precipitaciones y tormentas en determinadas partes y con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en algunas costas.

El organismo ya había emitido un aviso especial por tormentas "fuertes y puntualmente severas" a partir de la tarde de este sábado.

"Una masa de aire cálido, húmeda e inestable generará tormentas, algunas puntualmente fuertes al norte del Río Negro", según Inumet.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana estará clara y algo nubosa.

Para la tarde noche tendrá aumento de nubosidad y probables precipitaciones en la noche. Los vientos alcanzarán hasta 40 kilómetros por hora durante toda la jornada.

Las temperaturas en esta zona irán desde los 14 °C a los 31 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará clara y algo nubosa, con neblinas y bancos de niebla. Las rachas de viento alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora en algunas costas.

Para la tarde noche se espera un aumento de nubosidad y ventoso en zonas costeras, al punto que las rachas ascenderán a 60 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 10 °C a los 30 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso. Las rachas de viento alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora en algunas costas.

Más tarde habrá aumento de nubosidad y desmejoras con precipitaciones y tormentas. Las rachas ascenderán a 50 kilómetros por hora. Aquí las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 32 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará claro a algo nuboso. Las rachas de viento alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora en algunas costas.

Más tarde habrá aumento de nubosidad, desmejorando con precipitaciones y tormentas. Las rachas de vientos máximos ascenderán a los 50 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 9 °C y los 31 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo algo nuboso y nuboso, mientras que los vientos alcanzarán hasta 40 kilómetros por hora.

En la tarde noche, habrá aumento de nubosidad, precipitaciones y tormentas aisladas. Estos fenómenos traerán rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 14 °C y los 33 °C.

