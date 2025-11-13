Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 14 de noviembre

El pronóstico de Inumet para este viernes 14 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió su pronóstico para este viernes 14 de noviembre , destacando que será una jornada mayormente clara y algo nubosa, con vientos moderados y temperaturas agradables en todo el país.

En la capital y sus alrededores, se espera una temperatura mínima de 13°C y máxima de 28°C. Durante la mañana, el cielo estará claro con algo de nubosidad. El viento será del noreste al noroeste, con ráfagas de hasta 40 km/h. En la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos algo nubosos y vientos del norte, también con ráfagas de hasta 40 km/h, aunque en algunos períodos el viento será más suave.

Para la región este, se prevé una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 28°C . La mañana será clara y algo nubosa, con bancos de niebla. El viento será del norte entre 10 y 30 km/h. En la tarde y noche, el cielo se mantendrá claro con algunas nubes y ráfagas de hasta 40 km/h, con períodos de viento más variable entre 5 y 20 km/h.

En el oeste del país, la jornada arrancará con 12°C y alcanzará los 30°C por la tarde. El día será claro y algo nuboso, con viento del norte de 10 a 30 km/h. Durante la tarde y noche, las condiciones no cambiarán significativamente, con ráfagas de hasta 40 km/h en los vientos.

Norte

En el norte, el clima será algo nuboso durante la mañana, con períodos más nublados, y temperaturas que oscilarán entre los 13°C por la mañana y los 30°C por la tarde. El viento del este tendrá ráfagas de hasta 40 km/h por la mañana, y por la tarde y noche, los vientos variarán entre el noreste y el este, con ráfagas más suaves.

En resumen, este viernes 14 de noviembre será un día mayormente agradable con vientos moderados, cielos parcialmente nublados y temperaturas suaves, sin eventos climáticos extremos esperados en todo el país.

El aviso especial de Inumet para este fin de semana

El jueves Inumet emitió un aviso especial por tormentas “fuertes y puntualmente severas”, vigente desde la tarde del sábado15 de noviembre.

Según el organismo, una masa de aire cálido, húmedo e inestable generará tormentas inicialmente al norte del Río Negro.

Luego, desde la noche del sábado y durante todo el domingo 16, un sistema frontal se desplazará de suroeste a noreste del país, “favoreciendo el desarrollo de tormentas muy fuertes y algunas puntualmente severas”.

Las zonas más afectadas serían el litoral oeste, el centrosur y el este del país.

Meteorología advierte que en las áreas donde se desarrollen tormentas pueden registrarse “rachas de viento muy fuertes, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y precipitaciones puntualmente abundantes".