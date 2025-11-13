Dólar
/ Nacional / AVISO

Inumet emitió un aviso especial por tormentas "fuertes y puntualmente severas" desde el sábado: los detalles

Inumet advierte que en zonas de tormenta se podrán registrar "rachas de viento muy fuertes, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y precipitaciones puntualmente abundantes"

13 de noviembre 2025 - 13:05hs
Tormenta, rayos, lluvia, tormenta eléctrica
Mariana SUAREZ / AFP

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por tormentas "fuertes y puntualmente severas" a partir de la tarde de este sábado 15 de noviembre.

De acuerdo con el organismo oficial del tiempo, en la tarde del sábado 15 de noviembre "una masa de aire cálido, húmeda e inestable generará tormentas, algunas puntualmente fuertes al norte del Río Negro".

A partir de la noche de esa misma jornada, y durante todo el domingo 16, Meteorología prevé el "avance de un sistema frontal desde el suroeste hacia el noreste del país", situación que "favorecerá el desarrollo de tormentas muy fuertes y algunas puntualmente severas".

Inumet detalla que los fenómenos "más significativos" se prevén en el litoral oeste, el centro-sur y este.

Además, advierte que en zonas de tormenta se podrán registrar "rachas de viento muy fuertes, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y precipitaciones puntualmente abundantes".

