Temporal desde Argentina empieza a afectar a Uruguay con lluvias y fuerte actividad eléctrica

Un fuerte temporal que generó afectaciones en territorio argentino comenzó a sentirse en Uruguay en las últimas horas con varias células de tormentas en distintos departamentos del país.
Sobre la zona de la autopista Córdoba-Rosario, en Argentina, se registró la caída de camiones por los intensos vientos.
En un video divulgado en redes sociales se muestra a uno de los vehículos pesados tirado sobre la calzada. Además, se reflejan las fuertes tormentas, con lluvias y rayos, que afectaban la zona.
Este fuerte clima ya llegó a Uruguay en horas de la madrugada, generando lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica.
Ante esto, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta amarilla y naranja, que continúa vigente, por tormentas "puntualmente fuertes y severas".
Meteorología explicó que las alertas responden a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes y/o severas".
En tal sentido, advierte que en zonas de tormentas "se podrán registrar lluvias puntualmente copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes".
Entre los departamentos que se han visto afectados por la alerta naranja están Artigas, Salto y anteriormente Paysandú.
En redes sociales, el cazador de tormentas Mati Mederos divulgó varios videos y fotos donde mostraba la realidad de los departamentos. Desde la cuenta de redes sociales Meteorología Estación bcp compartieron también varios posteos en Facebook.