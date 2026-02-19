A más de un mes de la decisión de EEUU, el gobierno no tiene novedades sobre los motivos del congelamiento de visas de inmigrantes

El canciller Mario Lubetkin aseguró este jueves en el Parlamento que el gobierno no tiene novedades sobre la “pausa sorpresiva que definió Estados Unidos” en el tramitado de las visas de inmigrantes para ciudadanos uruguayos.

“ No hay novedades de por qué se hizo, ni a nosotros ni a los otros 74 países incluidos en la medida ”, dijo Lubetkin durante la interpelación que se realiza a esta hora en la comisión permanente del Parlamento impulsada por el diputado blanco Juan Martín Rodríguez.

Estados Unidos anunció el 14 de enero que suspendía la tramitación de visados de inmigrantes a solicitantes de 75 países , una medida del gobierno de Donald Trump en el marco de una estrategia para frenar la entrada de extranjeros que buscan instalarse en el país. Uruguay comparte esa lista con países como Brasil, Afganistán, Egipto o Somalia.

"El Departamento de Estado está suspendiendo el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países ", declaró un portavoz del Departamento de Estado en ese entonces. La entidad explicó luego en su cuenta de X que se trata de "inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables".

Luego de ese anunció, el presidente Yamandú Orsi se reunió, en un encuentro previamente agendado por otros motivos, con el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, y le transmitió la preocupación del gobierno por este tema. En ese momento, Rinaldi dijo que había enviado “muchos mensajes a la Casa Blanca” para aclarar la situación pero no adelantó mucha información porque, según dijo, estaban “trabajando en eso”.

Sin embargo, casi 35 días después de ese encuentro el gobierno sigue sin tener novedades de los motivos detrás de la decisión. El canciller aseguró que esta medida afecta a entre 80 y 100 uruguayos y aclaró que todo el resto de las visas (como por ejemplo la de turista) están “corriendo como siempre”.

“Incluso las del Mundial que generaron mucho ruido”, dijo y aseguró que el resto de las visas, que están funcionando de forma correcta, son cerca de 32 mil. “No quiero comparar 80 con 32 mil porque no importa el número pero para entender la dimensión”, explicó.

Para Lubetkin la relación con Estados Unidos es “estupenda” y aseguró que en el Poder Ejecutivo no tienen registrado “ningún castigo, ninguna condena, ninguna lista negra”.

Una de las teorías que habían manejado sobre todo legisladores de la oposición –y algunos del oficialismo– es que esta medida se trataba de un castigo por haber firmado una declaración junto a otros gobiernos progresistas de la región en la que se condenaba “las acciones militares ejecutadas unilaterlamente en territorio de Venezuela” que derivaron en la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a principios de enero.