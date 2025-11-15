Dólar
/ Economía y Empresas / FINANZAS PÚBLICAS

Impuestos: recaudación de la DGI cayó 4,9% en octubre: ¿qué pasó con cada impuesto?

La Dirección General Impositiva (DGI) actualizó datos sobre los ingresos de la principal caja del Estado

15 de noviembre 2025 - 10:00hs
DGI
DGI Camilo dos Santos

La recaudación total bruta de la DGI fue de $ 580.527 millones en el acumulado a octubre, y creció 2,5% real en la comparación interanual, según los últimos datos oficiales. Por su parte, la recaudación neta sumó $ 497.106 millones, con un crecimiento real interanual de 3,7%.

La diferencia entre la recaudación bruta y la neta corresponde a las devoluciones de impuestos, que pueden concretarse mediante pagos realizados con certificados de crédito emitidos por la DGI o mediante devoluciones en efectivo o por banco.

Entre enero y octubre, los ingresos por impuestos al consumo –IVA e Imesi–, que son la principal fuente de ingresos de la caja del Estado (participación de 56,6%), aumentaron 3,1% real, totalizando $ 328.693 millones.

Y los ingresos por impuestos a la renta lo hicieron 2,5% real, sumando $ 207.724 millones.

Recaudación en octubre cae 4,9%

En octubre, la recaudación bruta cayó 4,9% en comparación con igual mes del año pasado, totalizando $ 51.068 millones.

20251115_081327

El economista Aldo Lema señaló que la desaceleración de la economía uruguaya viene desde hace meses según las cifras desestacionalizadas. "Ahora se empiezan a explicitar en las variaciones interanuales, en las medias móviles de 12 meses y en los índices de tendencia (indicadores rezagados)".

Los ingresos por IVA sumaron $ 27.631 millones, con una variación real de -4,2%.

iva

La recaudación de Imesi fue de $ 4.419 millones y cayó 19,7% interanual.

Imesi

Impuestos a la renta

La recaudación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) alcanzó los $ 7.770 millones y disminuyó 9,7% interanual.

La recaudación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) alcanzó los $ 10.743 millones en octubre y aumentó 2,3% interanual.

DGI

