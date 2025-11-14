Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
cielo claro
Sábado:
Mín  19°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / paro

Paro en el puerto: sin afectación en algunas terminales, con largas filas de camiones y actividad de contenedores trancada

El sindicato portuario paralizó la actividad en reclamo de mejores condiciones laborales; algunas terminales especializadas operaron con normalidad

14 de noviembre 2025 - 17:07hs
Camiones en el puerto de Montevideo. Foto: FocoUy

Camiones en el puerto de Montevideo. Foto: FocoUy

El sindicato portuario realizó un paro nacional de 24 horas ante la falta de avances en los Consejos de Salarios y reclamando un mínimo de jornales asegurados para los trabajadores. La medida impactó en la operativa de contenedores pero no afectó la actividad de la terminal de UPM ubicada en el puerto de Montevideo.

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) comenzó este jueves una paralización de actividades que se extendió hasta la tarde de este viernes. La medida fue dispuesta para operadores, terminales y depósitos portuarios y extraportuarios. La consigna fue: “por el no avance en la negociación colectiva, por no brindar un mínimo de jornales necesarios y para acceder a un sueldo mínimo nacional”.

Desde la tarde del jueves las operaciones comenzaron a resentirse y se profundizaron este viernes. El presidente de la Intergremial de Transporte de Carga (ITPC), Ignacio Asumendi, dijo a El Observador que al mediodía la fila de camiones esperando para ingresar al puerto de Montevideo llegaba hasta La Teja. Lo que molestó a los transportistas es que el Supra comunicó ayer a las 14.00 el comienzo del paro a partir de las 15.00 horas.

Más noticias
paro de colectivos de la uta en el amba: las lineas que no circulan hoy martes 11 de noviembre
TRANSPORTE

Paro de colectivos de la UTA en el AMBA: las líneas que no circulan hoy martes 11 de noviembre

Fue la sexta agresión a docentes en escuelas públicas en lo que va de 2025
EDUCACIÓN PÚBLICA

El sindicato de maestros levantó el paro y este martes vuelven las clases en las escuelas de Montevideo

AD1A5185.webp
Puerto de Montevideo
Puerto de Montevideo

“Le habíamos pedido que las medidas se nos comunicaran con tiempo. Los clientes nos mandan a buscar los contenedores a las fábricas y hay que ir a levantarnos”, indicó. Eso genera una congestión de camiones a lo largo de toda la rambla portuaria.

Las actividades en Terminal Cuenca del Plata (TCP, especializada en contenedores) se frenaron el jueves por la tarde. La empresa comunicó a sus clientes que a partir de las 15.00 horas ya no habría atención de camiones en la terminal.

Fuentes portuarias indicaron que Montecon, la otra compañía que opera contenedores en las áreas públicas del puerto de Montevideo, también vio resentida su actividad.

Además se afectaron otras actividades. Un barco que debía cargar arroz para exportación no pudo operar y otro para transportar ganado en pie tampoco pudo hacerlo con normalidad.

Sin embargo, la terminal de la UPM y Terminales de Graneles de Montevideo trabajaron con normalidad.

Temas:

paro sindicato portuario puerto

Seguí leyendo

Las más leídas

Peaje de Pando. (Archivo)
TRÁNSITO

Gobierno analiza cambios en el sistema de peajes para hacerlo "más equitativo"

Uno de los aviones que entraría en el canje. Estaba volando en octubre de 2022 cuando lo chocaron en tierra contra una casa
FUERZA AÉREA

Ministerio de Defensa procura obtener tres helicópteros en permuta por aviones desafectados de la Fuerza Aérea Uruguaya

Gonzalo Fernández.
PODER EJECUTIVO

Cardama envió nota a Presidencia para negociar una solución a la garantía y contrata como abogado a Gonzalo Fernández, exministro de Vázquez

La despedida de Ana Matyszczyk de Desayunos Informales
TELEVISIÓN

Ana Matyszczyk se despidió de Canal 12 y se emocionó en su último programa: "Te voy a extrañar mucho, Desayunos"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos