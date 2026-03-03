Fernando Pereira dijo que el Frente Amplio "va a votar" el Ministerio de Justicia y que hablará con Caggiani

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , aseguró que la fuerza política "va a votar" la creación de un Ministerio de Justicia porque así fue comprometido en la campaña electoral y agregó que hablará con el senador Daniel Caggiani , quien expresó sus reparos ante esta iniciativa.

" El Frente Amplio lo va a votar . Puede haber senadores que no estén de acuerdo, pero el Frente Amplio tiene una decisión explícita y un programa que cumplir ", aseguró Pereira en diálogo con Telemundo, luego de participar en una reunión de la Mesa Política que analizó el primer año de gobierno y el discurso de Yamandú Orsi ante la Asamblea General.

Durante su alocución, el mandatario confirmó que en las próximas semanas enviará el proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia , algo que formó parte de los programas de gobierno de oficialismo y oposición.

Pese a esto, representantes del Partido Nacional, Colorado e Independiente han dicho que no votarán la iniciativa, mientras que el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone sostuvo lo mismo días atrás en una entrevista con VTV Noticias .

Sin embargo, también en el oficialismo hay reparos. El senador frenteamplista Daniel Caggiani aseguró este martes en una entrevista con Radio Carve que "personalmente" no es partidario de esta iniciativa. "Personalmente, no me gusta mucho. Si hay una mayoría evidente, lo vamos a trabajar. Pero es insensato ponerse en contra de algo que todavía no conocemos", afirmó.

Al respecto, Pereira aseguró que conversará con Caggiani.

"Conversaré con Caggiani, pero claramente el Frente Amplio cumple con su programa", insistió y pidió a la coalición explicar por qué "algo que estaba en el programa" ahora no será votado.

"No es el Frente Amplio el que tiene que explicar, es la oposición. ¿Qué fue lo que sucedió entre la campaña electoral y este año de gobierno para que un tema que era prioridad hoy no lo sea?", se preguntó Pereira.

El senador colorado Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado, ha dicho que este gobierno "no da garantías" para crear el Ministerio de Justicia y que utilizaría "mal" esa herramienta. Dentro del Partido Nacional, en tanto, han apuntado a la erosión de la independencia de poderes que supondría crear el ministerio en este gobierno, con Jorge Díaz como ideólogo del proyecto.

Para su aprobación el proyecto requerirá mayoría absoluta en ambas cámaras (la mitad más uno de los votos). En el Senado, el Frente Amplio cuenta con los votos necesarios para aprobarlo sin apoyos externos. La situación es distinta en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesitará el respaldo de legisladores de otros partidos.