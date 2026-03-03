La oposición reclama "reacción" al gobierno en tres temas clave: seguridad, economía y agua potable

Los representantes de la Coalición Republicana en la reunión de este martes

Los representantes de los partidos que integran la Coalición Republicana se reunieron este martes para analizar la situación del país , horas después de que el presidente Yamandú Orsi diera un discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea General por su primer año en el gobierno.

Tras la reunión, que se celebró en la sede del Partido Colorado , los líderes del Partido Nacional (Álvaro Delgado), el Colorado (Andrés Ojeda) y el Independiente (Pablo Mieres) reclamaron al gobierno que "reaccione" sobre tres temas clave que, según entienden, todavía no se tienen respuestas: seguridad pública, economía y agua potable.

Respecto al primer punto, la voz cantante la tuvo el secretario general colorado, el senador Ojeda, quien se mostró sorprendido por la "inacción" del gobierno y la "verdadera ausencia del sentido de la urgencia" en este asunto.

De esta manera, reclamó conocer el plan de seguridad que el gobierno prometió presentar próximamente (marzo es la fecha prevista), así como los planes para reformar el Código del Proceso Penal (algo que Orsi adelantó en su discurso será enviado al Parlamento a través de un proyecto de ley).

"El presidente debe cumplir con sus compromisos de campaña. Y la seguridad tiene que volver a ser un tema central en la agenda", cuestionó Ojeda.

Por otra parte, insistió en que la oposición (al menos teniendo en cuenta a blancos, colorados e independientes) no votará la creación del Ministerio de Justicia. "El gobierno ha logrado abroquelar a la oposición de una forma fantástica. Por diferentes razones, estamos todos hoy, al menos en las actuales circunstancias, en contra de la creación del Ministerio de Justicia", sostuvo.

Delgado, por su parte, se refirió a la situación económica del país y a los "supuestos" en esa materia que se le han "derrumbado" al gobierno, obligándolo a corregir las proyecciones.

"Lo están corrigiendo con incremento del gasto, excepto la inflación, en los otros parámetros está muy fuera de las proyecciones que hacía el ministro de Economía", cuestionó y aludió a una "desaceleración" de la economía uruguaya. "Estamos muy preocupados por la situación económica en Uruguay", subrayó.

Mieres, por su parte, expresó la preocupación de la oposición respecto al rumbo elegido por el gobierno en términos de proyectos para asegurar el abastecimiento de agua potable. La administración de Orsi decidió dejar sin efecto el proyecto Neptuno y, en su lugar, avanzar en la construcción de la represa de Casupá (que mantiene la toma de agua en el río Santa Lucía), así como otras obras asociadas.

"El gobierno está errando el camino y nos preocupa enormemente porque todos estamos viviendo en estos días lo que significa el riesgo de una nueva sequía", sostuvo el líder del Partido Independiente.

Sobre este tema, agregó, la oposición enviará una carta al presidente Orsi pidiéndole que "revise" su posición y no deje de "herencia" a los uruguayos un "proceso que va a ser un desastre".