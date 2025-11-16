Dólar
/ Nacional / POLICIALES

Delincuentes dispararon contra la sede del INR y dejaron una nota con una amenaza: "La próxima va pa tu auto con tu familia"

Ocurrió este domingo sobre las 2:15 en la sede ubicada en la calle Cerro Largo

16 de noviembre 2025 - 11:18hs
Amenaza contra la sede del INR
Cuenta de X de Gabriel Pereyra

Este domingo en la madrugada se registró un atentado contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ubicada en la calle Cerro Largo entre Andes y Florida, informó en primera instancia el periodista Gabriel Pereyra y confirmó El Observador.

A las 2:15, dos delincuentes llegaron al lugar en moto. Uno de ellos se bajó del vehículo y disparó contra la entrada.

En el lugar se encontraron seis vainas de calibre 9 milímetros. No hubo personas heridas.

Dos balas impactaron en un vidrio de la entrada. Además, lanzaron una piedra con una nota, que rompió otro vidrio e ingresó al lugar.

"Ojo x ojo la próxima va pa tu auto con tu familia adentro", decía el texto, indicaron desde la jefatura.

El INR es presidido desde marzo por Ana Juanche.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica. El caso está en manos de la Dirección General de Inteligencia Policial.

Ataque que se repite

No es la primera vez que la sede central del INR es atacada.

En diciembre de 2024 la situación fue idéntica: dos delincuentes en moto llegaron hasta el lugar, dispararon y arrojaron una piedra con una carta. "A los presos se los respeta, señor Mendoza", decía la nota, dirigida al entonces director de cárceles, Luis Mendoza.

Por este hecho fue detenida "la Chula", una delincuente vinculada al grupo narco "Los Albín" que opera en el Cerro. Una de las hipótesis de ese ataque apuntaba a una represalia por el traslado del líder del grupo, Diego Fernández Albín, desde el Penal de Libertad a la cárcel de máxima seguridad, Unidad N° 25, que fue construida en el predio del Comcar.

Además, el ataque este domingo llega un mes y medio después de una amenaza narco que generó conmoción: el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero. El 28 de setiembre, delincuentes ingresaron al patio de su casa en el barrio Jacinto Vera, dispararon contra las ventanas y detonaron una granada. Tampoco hubo personas heridas y ya hay siete personas imputadas.

