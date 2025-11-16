Dólar
/ Nacional / TEMPORAL

Voladura de techos, un árbol caído sobre una casa y cortes de energía: así fue el paso del temporal por Paysandú

De acuerdo a lo informado por el Centro Coordinador de Emergencias del departamento en un comunicado, sobre las 3:00 horas de esta madrugada, los vientos alcanzaron un "pico" de 83 km/h

16 de noviembre 2025 - 14:16hs
Temporal causó la voladura de techos, rotura de vidrios, entre otras cosas

Temporal causó la voladura de techos, rotura de vidrios, entre otras cosas

X: Matias Clima Meteo

X: Matias Clima Meteo

El mal tiempo registrado en las últimas horas en Uruguay causó afectaciones en el departamento de Paysandú, con voladura de techos, rotura de vidrios y caída de árboles. No hubo personas heridas a raíz del temporal.

De acuerdo a lo informado por el Centro Coordinador de Emergencias (Cecoed) del departamento, sobre las 3:00 horas de la madrugada del domingo, los vientos alcanzaron un "pico" de 83 km/h.

Además, el registro de lluvias superó hasta las 9:00 horas los 34 milímetros, según datos de la estación automática del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) de Paysandú.

"Las evaluaciones iniciales indican que en la localidad de La Tentación se produjo la voladura parcial del techo y rotura de vidrios de un salón comunal, y una vivienda de Mevir, sobre la que además cayó un árbol", indicaron y añadieron que en otras zonas se registró la caída de árboles, con afectaciones en el suministro de energía.

En la ciudad de Guichón, por su parte, los vientos afectaron "dos casas particulares" con voladuras parciales de techos, daños en columnas eléctricas y cortes de energía.

Finalmente, en la zona de San Félix se registraron "daños en las estructuras de stands de la Fiesta de la Identidad".

El estudiante de meteorología y cazador de tormentas Mati Mederos publicó mediante sus redes sociales algunas imágenes del impacto del mal tiempo en el departamento. Además, la cuenta Matias Clima Meteo difundió algunos videos sobre el clima en Paysandú.

Voladura de techos árbol temporal Paysandú Uruguay

