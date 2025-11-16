Una mujer de 53 años y un hombre de 45 murieron en dos accidentes ocurridos este domingo en Canelones

Imagen del accidente de esta tarde en Canelones, donde una mujer de 53 años murió

Una mujer de 53 años y un hombre de 45 años murieron en dos accidentes ocurridos durante este domingo en el departamento de Canelones .

Uno de los siniestros aconteció durante esta mañana en Camino Parque del Plata , según informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.

Tras tomar conocimiento del hecho, un móvil policial concurrió al lugar y allí encontró a un vehículo volcado sobre el asfalto .

Fuera del auto se encontraba su conductor, un hombre de 56 años, quien manifestó no recordar como se había dado el accidente .

En el interior del vehículo, entre los asientos, los efectivos localizaron a un hombre de 45 años, quien yacía sin signos vitales. Asimismo, se identificó a un tercer ocupante, un hombre de 47 años, que viajaba como acompañante. "Él se encontraba consciente, aunque sin recordar las circunstancias del accidente", aseguran desde la Policía.

Personal de Bomberos y una unidad de emergencia médica se dirigió al lugar atendió a los lesionados. Los expertos diagnosticaron al conductor con un "politraumatismo moderado con amnesia del episodio" y al acompañante con "politraumatismos varios", disponiendo su traslado a centros de salud. En tanto, constataron el fallecimiento del hombre de 45 años.

El segundo siniestro ocurrió en la tarde en Ruta 11, kilómetro 158.500 (Canelones), informó Policía Caminera en un comunicado.

El siniestro tuvo lugar sobre las 13:08 horas e involucró a un auto y una camioneta. Por causas a determinar, ambos vehículos colisionaron en la ruta, causando la muerte de una mujer de 53 y dejando a un hombre de 51 años herido.

La víctima herida se trata del conductor del auto, quien fue trasladado a un centro médico cercano donde se le diagnosticó un "politraumatizado grave".

Al conductor de la camioneta, un hombre de 54 años, se le diagnosticó en el lugar un "traumatismo encéfalocraneano leve, sin pérdida de conocimiento", siendo dado de alta en el lugar. Las pruebas de espirometría dieron resultado cero.