Juan Pedro Damiani criticó a Liverpool por la Tribuna Colombes vacía y Federico Magallanes intercedió: "El papá era más contundente"

El expresidente de Peñarol Juan Pedro Damiani habló en la previa de la semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre Liverpool y Peñarol que se juega en el Estadio Centenario.

"Como hincha uno lo vive de la misma manera, cuando sos presidente tenés un montón de responsabilidades, yo siempre lo he dicho que es como el que hace una fiesta: cuando todo termina después tenés que pagar los sanguchitos, pagar la música y todo. Eso es distinto. Mucha gente me dice: '¿cuándo volvés?' Pero un amigo también me decía: 'Para qué vas a volver si sos reconocido hoy por la gente'. Entonces se vive de otra manera, pero el hincha es el hincha", dijo Damiani en la previa de Disney+

"El fútbol lo extraño porque es mi vida , nací en el fútbol pero no es que extrañe. Me gustaría de repente en otro rol , en un rol de darle los conocimientos que tengo en el fútbol internacional, la buena relación que tengo en la Conmebol, en la FIFA, el Mundial 2030 . Eso es lo que más me gustaría, pero nunca se sabe, el fútbol es muy dinámico porque la pelota entra o sale", afirmó Damiani consultado sobre una posible vuelta a la dirigencia del fútbol.

"El presidente tuvo la generosidad de proponerme para un cargo muy importante como es el de presidente honorario y ya cumplí con todas las expectativas: hincha, delegado, presidente, vicepresidente, tesorero", dejó en claro.

LIGA AUF URUGUAYA Liverpool vs Peñarol EN VIVO: al término del primer tiempo, el travesaño salvó al negriazul tras un remate de Matías Arezo por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

"Los exdirigentes tenemos que hablar menos de fútbol, que hablen los entendidos. Liverpool es un rival duro, el gran partido es hoy. Es un equipo bicho. Después los clásicos son clásicos. Recuerdo que una vez Nacional vino desahuciado y nos encajó dos goles el Cascarilla Morales y Nacional clasificó de casualidad, nos dejaron afuera y después Nacional fue campeón de América. Los clásicos son especiales, distintos, pero me da la impresión de que este es el partido", expresó.

"Peñarol es favorito por la gente, la historia, calidad de jugadores, los momentos en que vienen. El fútbol tiene cosas difíciles de entender. El otro día Defensor que está mal económicamente y dejó 6.000, 7.000 entradas sin vender. Palma tiene buena billetera y no habilitan la Colombes. Eso demuestra no grandeza. Palma es uno de los grandes dirigentes del fútbol, ha hecho una fortaleza económica, va a ser un estadio nuevo que siempre le recomendé. 'José Luis, el día que vos te vayas vas a dejar un montón de guita y es como dejarle a una viuda para que la disfruten otros, hacé el estadio, pasá a la historia'. Hoy es un acto de no grandeza haber dejado el estadio lleno, es demostrar que no sos grande, que no tenés gente", criticó con dureza.

"Se hubieran agotado todas las entradas, por un lado la pobreza la vendemos mucho públicamente y después no hacemos nada para combatirla", dijo sobre esa tribuna vacía.

Cuando terminó la nota, el comentarista de ESPN en la transmisión de Disney+, Federico Magallanes, expresó: "El papá era más contundente yo compartí mucho con el papá", dijo recordando a José Pedro Damiani.

"Lo que no entendí fue eso de que hacés una fiesta. que los sanguhictos. Los sanguchitos se pagan antes, cuando hacés una fiesta ya sabés los invitados y lo que necesitás", agregó. .

El periodista Leonardo Rodríguez intervino y dijo: "Yo lo entendí que de la fiesta disfrutan todos, los invitados sobre todo, menos el que es el organizador que siempre está expectante de que todo salga bien, que no pase nada, que ese es el rol del presidente de un club grande".

"Pero Leo, vuelvo a lo que dijo de la billetera, cuando no hay billetera no te preocupás de nada", terminó diciendo Magallanes hasta que pasaron a otro tema.