Accidente fatal en Colonia: un motociclista murió y otro permanece grave tras choque con camioneta

Un motociclista de 53 años falleció y otro permanece en estado grave tras chocar contra una camioneta el domingo en el departamento de Colonia , confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía local.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El accidente fatal ocurrió próximo a la 01:00 en la Ruta 50 sobre la intersección con Ruta 1, a la altura de la conocida como curva de Bertín , según informó en primera instancia el medio local ColoniaYa.

Personal de Policía se dirigió hasta el lugar y allí constató el choque entre una camioneta y una moto .

DESPEDIDA "Siempre en nuestra memoria": el sentido mensaje del club de fútbol donde jugaba el joven que murió en un accidente en Piriápolis

MALDONADO Accidente fatal en Maldonado: dos personas murieron y otras dos se encuentran graves tras choque frontal

En el birrodado se desplazaban dos personas: un joven de 25 años , actualmente internado en estado grave , y un hombre de 53 años , quien fue trasladado de urgencia a un centro médico local y falleció horas después . Ninguno de ellos utilizaba casco, según pudo saber El Observador.

El conductor de la camioneta no sufrió heridas mayores. Policía Científica trabajó en el lugar y le realizó una prueba de espirometría, que dio resultado negativo.

Hasta el momento las causas de la colisión siguen siendo investigadas. El caso está ya bajo la órbita de la Fiscalía.