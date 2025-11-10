Accidente fatal en Colonia: un motociclista murió y otro permanece grave tras choque con camioneta

Un motociclista de 53 años falleció y otro permanece en estado grave tras chocar contra una camioneta el domingo en el departamento de Colonia, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía local.
El accidente fatal ocurrió próximo a la 01:00 en la Ruta 50 sobre la intersección con Ruta 1, a la altura de la conocida como curva de Bertín, según informó en primera instancia el medio local ColoniaYa.
Personal de Policía se dirigió hasta el lugar y allí constató el choque entre una camioneta y una moto.
En el birrodado se desplazaban dos personas: un joven de 25 años, actualmente internado en estado grave, y un hombre de 53 años, quien fue trasladado de urgencia a un centro médico local y falleció horas después. Ninguno de ellos utilizaba casco, según pudo saber El Observador.
El conductor de la camioneta no sufrió heridas mayores. Policía Científica trabajó en el lugar y le realizó una prueba de espirometría, que dio resultado negativo.
Hasta el momento las causas de la colisión siguen siendo investigadas. El caso está ya bajo la órbita de la Fiscalía.