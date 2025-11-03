"Siempre en nuestra memoria": el sentido mensaje del club de fútbol donde jugaba el joven que murió en un accidente en Piriápolis

Este fin de semana dos jóvenes de 18 años , que eran pareja, murieron en un accidente de tránsito en Piriápolis , Maldonado. El club de fútbol donde jugaba el joven fallecido lo despidió con un sentido mensaje en redes sociales.

"Lamentamos profundamente la partida de un jugador del Club, Agustín Cajtak. Nuestro más sentido pésame a sus seres queridos ", escribió el club en Instagram.

"Tu paso por el Club Punta del Este quedará siempre en nuestra memoria y en el corazón de todos los que compartieron la cancha contigo" , agrega la publicación.

El siniestro ocurrió sobre las 4:30 de este domingo en el kilómetro 2.500 del Camino de los Arrayanes. Allí, por causas que todavía se desconocen, dos autos impactaron de forma frontal .

En uno de los vehículos se encontraban dos jóvenes de 18 años que fallecieron en el lugar.

En el segundo auto, de color blanco, había dos ocupantes de 22 y 24 años que resultaron politraumatizados graves y fueron hospitalizados.

Con el pasar de las horas, las víctimas fatales fueron identificadas como Agustín Cajtak, un joven de Maldonado, y Lola Ferreres, una joven de Punta Ballena. Ambos eran pareja.

La edila del Frente Amplio, Maria Servetto, se refirió al hecho en su cuenta de Facebook, lamentó la "muy triste noticia" y pidió que se respete a las familias.

"Un día muy triste hoy el fútbol de Maldonado está de luto se nos fue un buen gurí, un jugador de mi querido C.C Punta del Este. Hoy un día de mucha congoja al ver a los gurises entrar a la cancha con sus ojitos llenos de lágrimas sin poder creer lo que sucedió", escribió.

"Solo deseo que todos los opinólogos se dejen de opinar, de hablar de lo que no se sabe y piensen que Agustín y Lola tienen familias desbastadas para encima tener que leer tanta hijaputes junta. Respeten, por favor, respeten", añadió.

En el accidente, y según pudo confirmar El Observador con fuentes de Policía Caminera, se vio involucrado también un tercer vehículo que sufrió un roce producto del primer impacto.