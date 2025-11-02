Dólar
Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura, con Peñarol campeón, y la Tabla Anual a falta de una fecha

Mirá cómo quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol ante Defensor Sporting con el que los aurinegros se consagraron campeones del Clausura

2 de noviembre 2025 - 20:59hs
Brayan Cortés

Brayan Cortés

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol derrotó este domingo 2-1 a Defensor Sporting por la fecha 14 del Torneo Clausura y se consagró campeón del certamen para meterse definitivamente en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

Tras arrancar perdiendo 1-0, Peñarol dio vuelta el partido con dos goles de Lucas Hernández.

El aurinegro le sacó cinco puntos de ventaja a Montevideo City Torque que será su último rival en el Clausura, en la fecha 15.

Los dirigidos por Diego Aguirre le abrieron seis unidades de ventaja a Nacional y siete a Liverpool y Boston River, indescontables para la última fecha.

Embed

En la Tabla Anual, Nacional volvió a desaprovechar la oportunidad de liquidarla al empatar el sábado 0-0 contra Cerro.

El triunfo de Peñarol dejó al carbonero a 3 unidades de Nacional (78 a 75) y con una chance matemática de alcanzarlo en la última fecha.

Para eso, Peñarol debe ganarle a City Torque y Nacional perder con Defensor Sporting.

En caso de igualdad se tendrá que jugar una final para determinar al campeón de la Anual.

Nacional necesita ganar la Anual para meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya donde está Liverpool, como campeón del Apertura, y ahora Peñarol, campeón del Clausura.

Liverpool, Juventud, Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo City Torque aseguraron presencia en los torneos internacionales de 2026.

Liverpool jugará Copa Libertadores. Juventud y Defensor Sporting definirán en la última fecha quién será Uruguay 4 en la Copa Libertadores, El otro irá a la Sudamericana con Boston River, Racing y City Torque.

En el descenso, Plaza Colonia se jugará sus cartas este lunes. Ya bajaron River Plate y Miramar Misiones.

Embed

Temas:

Peñarol Torneo Clausura tabla de posiciones Tabla Anual

