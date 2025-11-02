Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Franco Escobar, flamante refuerzo de Peñarol, se despidió de su anterior club, dijo estar "emocionado por lo que el futuro le depara" y tuvo el apoyo de un exjugador aurinegro

El lateral argentino escribió una extensa carta en la que le dice adiós a Houston Dynamo de la MLS y ya proyecta lo que se viene con los carboneros

2 de noviembre 2025 - 15:57hs
Franco Escobar festeja un gol para Houson Dynamo de la MLS

Franco Escobar festeja un gol para Houson Dynamo de la MLS

Peñarol se juega el título del Torneo Clausura este domingo desde la hora 19 en el Estadio Campeón del Siglo recibiendo a Defensor Sporting en un partido trascendente y en el que se agotaron las entradas por la penúltima fecha del campeonato.

A su vez, recibió un comentario de Brian Rodríguez, a su carta de despedida.

"Vamos, hermano", le escribió el exfutbolista de Peñarol en señal de apoyo.

Diego García 
PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con Diego García en el equipo de Peñarol ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura, luego de estar cuatro días en un juicio acusado de abuso sexual en Argentina

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

A horas de enfrenar a Defensor Sporting, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, realizó un encendido posteo en contra de Nacional y los árbitros

Como informó Referí, el jugador anotó dos goles en esta MLS, el primero de ellos, un verdadero golazo.

La carta de despedida y la emoción de Escobar por jugar en Peñarol

Franco Escobar escribió una extensa carta de despedida en la que le agradece a todo el club, desde los funcionarios a sus compañeros y también a la hinchada.

Más allá de ello, también habla de su futuro en Peñarol.

"Después de 3 años defendiendo esta camiseta y este escudo, escribo esta carta para anunciar mi partida del club. He decidido que ha llegado el momento de seguir adelante y explorar nuevas oportunidades", comenzó escribiendo el lateral argentino.

Y añadió: "Quiero expresar mi más profunda gratitud a todos en el @houstondynamo, desde los propietarios hasta los aficionados, por el apoyo y la confianza que me han brindado durante mi tiempo aquí. He tenido el privilegio de ser parte de esta gran familia y de contribuir al éxito del equipo".

Franco Escobar escribió a su vez: "A mis compañeros de equipo, les agradezco por su amistad, su apoyo y su dedicación. Juntos hemos compartido momentos inolvidables y hemos trabajado incansablemente para lograr nuestros objetivos. A los aficionados, gracias por su pasión y su energía. Su apoyo ha sido fundamental para mí y para el equipo. Siempre llevaré conmigo los recuerdos y la emoción de jugar por este club".

"Me voy con la cabeza alta, sabiendo que he dado todo de mí para ayudar al equipo a crecer y a tener éxito. Estoy emocionado por lo que el futuro me depara, pero siempre los llevare en mi corazón. Gracias de nuevo por todo", terminó escribiendo el lateral argentino.

Aquí se puede ver su posteo:

Temas:

Peñarol Torneo Clausura Defensor Sporting Brian Rodríguez

Seguí leyendo

Las más leídas

Luciano Boggio disputa una pelota con Enzo Larrosa en el empate entre Cerro y Nacional
LAS TABLAS

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate entre Cerro y Nacional

Diego García 
PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con Diego García en el equipo de Peñarol ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura, luego de estar cuatro días en un juicio acusado de abuso sexual en Argentina

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

A horas de enfrenar a Defensor Sporting, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, realizó un encendido posteo en contra de Nacional y los árbitros

Matías Arezo y Jaime Báez 
TORNEO CLAUSURA

Peñarol vs Defensor Sporting: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por la fecha 14 del Torneo Clausura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos