Franco Escobar, flamante refuerzo de Peñarol, se despidió de su anterior club, dijo estar "emocionado por lo que el futuro le depara" y tuvo el apoyo de un exjugador aurinegro

Peñarol se juega el título del Torneo Clausura este domingo desde la hora 19 en el Estadio Campeón del Siglo recibiendo a Defensor Sporting en un partido trascendente y en el que se agotaron las entradas por la penúltima fecha del campeonato.

Por su parte, la flamante adquisición aurinegra, el lateral argentino Franco Escobar, quien venía defendiendo a Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, se despidió del club y se mostró "emocionado" por lo que le depara el futuro, que es el defender a los carboneros.

A su vez, recibió un comentario de Brian Rodríguez, a su carta de despedida.

Como informó Referí, el jugador anotó dos goles en esta MLS, el primero de ellos, un verdadero golazo.

La carta de despedida y la emoción de Escobar por jugar en Peñarol

Franco Escobar escribió una extensa carta de despedida en la que le agradece a todo el club, desde los funcionarios a sus compañeros y también a la hinchada.

Más allá de ello, también habla de su futuro en Peñarol.

"Después de 3 años defendiendo esta camiseta y este escudo, escribo esta carta para anunciar mi partida del club. He decidido que ha llegado el momento de seguir adelante y explorar nuevas oportunidades", comenzó escribiendo el lateral argentino.

Y añadió: "Quiero expresar mi más profunda gratitud a todos en el @houstondynamo, desde los propietarios hasta los aficionados, por el apoyo y la confianza que me han brindado durante mi tiempo aquí. He tenido el privilegio de ser parte de esta gran familia y de contribuir al éxito del equipo".

Franco Escobar escribió a su vez: "A mis compañeros de equipo, les agradezco por su amistad, su apoyo y su dedicación. Juntos hemos compartido momentos inolvidables y hemos trabajado incansablemente para lograr nuestros objetivos. A los aficionados, gracias por su pasión y su energía. Su apoyo ha sido fundamental para mí y para el equipo. Siempre llevaré conmigo los recuerdos y la emoción de jugar por este club".

"Me voy con la cabeza alta, sabiendo que he dado todo de mí para ayudar al equipo a crecer y a tener éxito. Estoy emocionado por lo que el futuro me depara, pero siempre los llevare en mi corazón. Gracias de nuevo por todo", terminó escribiendo el lateral argentino.

Aquí se puede ver su posteo: