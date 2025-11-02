Dólar
PEÑAROL

Ignacio Ruglio criticó el arbitraje de Gustavo Tejera en Peñarol vs Defensor Sporting: "Un penal incobrable, imposible de cobrar"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, criticó a Andrés Matonte por su arbitraje en Nacional vs Cerro el sábado y a Gustavo Tejera por el penal que le cobró a Defensor Sporting ante Peñarol este domingo

2 de noviembre 2025 - 22:54hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Foto: Inés Guimaraens

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio volvió a la carga contra los árbitros luego de que su equipo se consagrara campeón del Torneo Clausura. Antes del encuentro ante Defensor Sporting, el titular de los aurinegros criticó en WhatsApp a Andrés Matonte por su actuación en Cerro vs Nacional, el sábado por la noche. Luego, en conferencia de prensa en el Campeón del Siglo, fustigó a Gustavo Tejera y nuevamente sacó a relucir su teoría conspirativa, según la cual los jueces favorecen arbitrariamente a Nacional y perjudican en forma sistémica a Peñarol.

"Recién vi las imágenes de ayer (del partido entre Cerro vs Nacional). Esperamos las señales claras y no ver que se los premia después. Los ayudan de forma clara y permanente con préstamos de dinero desde el exterior y con arbitrajes que influyen directamente en los puntos", manifestó este domingo en WhatsApp.

Consultado por esos dichos este domingo, Ruglio dijo: "Después de ver el penal de hoy... Incobrable ese penal, si lo toca, lo roza. Hace una caída aparatosa, totalmente simulada. Yo ya la veo venir, lo dije todo este tiempo. He hablado mucho con Marcelo De León porque veo lo que se viene, veo los escándalos que hacen. Hablaron una semana entera del gol de Matías Arezo, el 2-0 contra Defensor (por semifinales de la Copa AUF Uruguay), un partido que Peñarol lo pasó por arriba y Defensor ni pateó al arco. Se dedicaron una semana entera a decir que a Peñarol lo habían favorecido por un 2 a 0, es decir que Peñarol hubiese ganado igual".

"Y después ves las cosas que le cobran a Nacional, lo que fueron los últimos 10 minutos metiéndolos adentro del arco con decisiones que eran increíbles, no expulsando un jugador claramente (Christian Oliva) cuando en la última fecha les faltaba ese jugador si lo expulsaban, expulsando uno de Cerro. Y hoy veo esto cómo arranca, un penal incobrable, imposible de cobrar, no había lógica ninguna para cobrar eso. Te das cuenta lo que se viene. Ya hace tiempo que nos acostumbramos a competir contra eso, intentamos hacernos fuertes porque ya es algo con lo que tenemos que convivir", manifestó.

Temas:

Ignacio Ruglio Peñarol arbitraje

