A horas de enfrenar a Defensor Sporting, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, realizó un encendido posteo en contra de Nacional y los árbitros

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol Foto: Leonardo Carreño.

Peñarol está pronto para jugar un partido crucial este domingo ante Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo en el que puede consagrarse campeón del Torneo Clausura a falta de una fecha para terminar el mismo, y de sumar 3 puntos que lo mantengan con chance aún en la Tabla Anual.

Más allá de esto, los tricolores igualaron 0-0 contra Cerro este sábado a la noche en el Estadio Centenario y allí hubo al menos una jugada muy polémica en la que se pidió de parte de los de la Villa, la expulsión de Christian Oliva. No obstante, el árbitro Andrés Matonte solo le mostró la tarjeta amarilla, lo que llevó a que este domingo a la mañana, el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, escribiera un estado de Whatsapp en contra de los arbitrajes y también del dinero que recibió el eterno rival como adelanto de la próxima Copa Libertadores de América de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Como informó Referí, en caso de que los aurinegros ganen sus dos encuentros, este ante los violetas, y contra Montevideo City Torque el fin de semana que viene, y Nacional pierda contra Defensor Sporting en el Parque Franzini en la última fecha, quedarán igualados en la punta de la Anual y eso implicará que se dispute un clásico extra en dos semanas.

Lo que dice Ruglio El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, a horas de que su club enfrente a Defensor Sporting en un partido crucial, escribió un estado de Whatsapp.

"Recién vi las imágenes de ayer (del partido entre Cerro vs Nacional). Esperamos las señales claras y no ver que se los premia después", comenzó escribiendo. Y prosiguió: "Los ayudan de forma clara y permanente con préstamos de dinero desde el exterior y con arbitrajes que influyen directamente en los puntos". Aquí se puede ver el posteo: peñarol Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, escribió un nuevo estado de Whatsapp en contra de los arbitrajes y de Nacional