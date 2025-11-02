Los dos jugadores que quedaron suspendidos en Peñarol para la última fecha del Torneo Clausura, ante Montevideo City Torque

Peñarol se consagró campeón del Torneo Clausura este domingo luego de vencer de atrás 2-1 a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo, en la fecha 14 del certamen. El aurinegro se metió así en la definición de la Liga AUF Uruguaya. Para la última etapa, donde enfrentará a Montevideo City Torque, el equipo de Diego Aguirre no contará con dos jugadores por suspensión.
Dos jugadores se hicieron sacar la quinta amarilla y no estarán ante Montevideo City Torque el domingo, cuando Peñarol se juegue la posibilidad de llegar a la cima de la Tabla Anual, para lo que depende de una caída de Nacional