Los dos jugadores que quedaron suspendidos en Peñarol para la última fecha del Torneo Clausura, ante Montevideo City Torque

Dos jugadores se hicieron sacar la quinta amarilla y no estarán ante Montevideo City Torque el domingo, cuando Peñarol se juegue la posibilidad de llegar a la cima de la Tabla Anual, para lo que depende de una caída de Nacional

2 de noviembre 2025 - 23:08hs
Ignacio Sosa y Lucas Hernández

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol se consagró campeón del Torneo Clausura este domingo luego de vencer de atrás 2-1 a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo, en la fecha 14 del certamen. El aurinegro se metió así en la definición de la Liga AUF Uruguaya. Para la última etapa, donde enfrentará a Montevideo City Torque, el equipo de Diego Aguirre no contará con dos jugadores por suspensión.

Ellos son Ignacio Sosa y Eric Remedi, que ante Defensor Sporting se hicieron sacar las quintas amarillas.

Por eso no estarán el domingo en un duelo trascendente para Peñarol porque en caso de ganar y que Nacional pierda contra Defensor Sporting, igualará a los tricolores en la Tabla Anual.

Si eso ocurre, los grandes del fútbol uruguayo deberán jugar una final para definir al campeón de la Anual.

La hora de esos partidos se fijará el lunes luego de que termine la fecha 14 con el partido que jugarán Plaza Colonia vs Cerro Largo a la hora 19.00 en el Parque Prandi.

Sosa y Remedi quedarán a la orden para jugar esa eventual final por la Tabla Anual o, para el caso de que Nacional empate o gane en el Franzini, para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya, contra Liverpool, campeón del Torneo Apertura.

