El Observador / Polideportivo / FÚTBOL SALA

La chicana de Peñarol a Nacional después de ganarle 4-2 el clásico de fútbol sala

Los aurinegros recordaron en sus redes lo que había hecho su eterno rival al presentar un reclamo ante la AUF

2 de noviembre 2025 - 11:10hs
La selfie de los jugadores de Peñarol que le ganaron el clásico de fútbol sala a Nacional

FOTO: @FutbolSalaCAP

FOTO: @FutbolSalaCAP

Peñarol derrotó 4-2 a Nacional este sábado en lo que fue el primer clásico de fútbol sala disputado en el Palacio Cr. Gastón Guelfi y de esa manera volvió a vencer a su rival, aunque en esta ocasión, el triunfo tuvo un sabor especial para los aurinegros.

El 17 de setiembre, Marcelo Solomita, presidente del fútbol sala de Peñarol, declaró a Referí: "Le ganamos un partido a UTU y Nacional, que es un tercero que nada tenía que ver en el partido, reclamó los puntos por supuesta inhabilitación de Pelizzari. Nosotros tenemos la convicción de que está habilitado y tenemos la habilitación correspondiente que nos dio el área administrativa de la AUF. Estoy convencido de que nos van a dar la razón pero para el caso hipotético de que no sea así lo vamos a apelar".

La chicana de Peñarol a Nacional

Peñarol formó para el clásico con Mathías Fernández; Maximiliano Navarro, Jesús Vidal, Lucas Paroldo y Nicolás Ordoqui.

En el primer tiempo, los dirigidos por Diego D'Alessandro fueron superiores y ya vencían 3-1.

En el complemento todo siguió igual y Peñarol se llevó la victoria final por 4-2.

Luego de terminado el partido, desde Peñarol tuitearon: "+3 ( y en la cancha)", haciendo alusión a que no ganaron en los escritorios, como había sucedido con Nacional.

Por su parte, el presidente de fútbol sala de los aurinegros, Marcelo Solomita, fue por el mismo camino en X (ex Twitter): "La cancha acomoda lo que los escritorios desestabilizaron. Primer clásico en el Palacio es nuestro, como marca la historia. Gracias jugadores y CT. Esto sigue".

Temas:

Peñarol Nacional AUF Tribunal de Apelaciones fútbol sala

