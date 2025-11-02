La chicana de Peñarol a Nacional después de ganarle 4-2 el clásico de fútbol sala

La selfie de los jugadores de Peñarol que le ganaron el clásico de fútbol sala a Nacional

Peñarol derrotó 4-2 a Nacional este sábado en lo que fue el primer clásico de fútbol sala disputado en el Palacio Cr. Gastón Guelfi y de esa manera volvió a vencer a su rival, aunque en esta ocasión, el triunfo tuvo un sabor especial para los aurinegros.

Es que debido a lo que informó Referí, los tricolores ganaron hace dos semanas en el Tribunal de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el reclamo de puntos presentado por un partido que los aurinegros le habían ganado a UTU en el Campeonato Uruguayo de este deporte, y le quitó los 3 puntos, lo cual dejó a Nacional como líder del certamen.

Nacional presentó el reclamo en agosto entendiendo que e l argentino Lucas Pelizzari, contratado por Peñarol en julio, no estaba habilitado a disputar el torneo. La AUF decidió entonces suspender el Campeonato Clasificatorio donde Peñarol era líder con 38 puntos y Nacional escolta con 36.

El 17 de setiembre, Marcelo Solomita , presidente del fútbol sala de Peñarol, declaró a Referí: "Le ganamos un partido a UTU y Nacional, que es un tercero que nada tenía que ver en el partido, reclamó los puntos por supuesta inhabilitación de Pelizzari. Nosotros tenemos la convicción de que está habilitado y tenemos la habilitación correspondiente que nos dio el área administrativa de la AUF. Estoy convencido de que nos van a dar la razón pero para el caso hipotético de que no sea así lo vamos a apelar" .

La chicana de Peñarol a Nacional

Peñarol formó para el clásico con Mathías Fernández; Maximiliano Navarro, Jesús Vidal, Lucas Paroldo y Nicolás Ordoqui.

En el primer tiempo, los dirigidos por Diego D'Alessandro fueron superiores y ya vencían 3-1.

En el complemento todo siguió igual y Peñarol se llevó la victoria final por 4-2.

Luego de terminado el partido, desde Peñarol tuitearon: "+3 ( y en la cancha)", haciendo alusión a que no ganaron en los escritorios, como había sucedido con Nacional.

Por su parte, el presidente de fútbol sala de los aurinegros, Marcelo Solomita, fue por el mismo camino en X (ex Twitter): "La cancha acomoda lo que los escritorios desestabilizaron. Primer clásico en el Palacio es nuestro, como marca la historia. Gracias jugadores y CT. Esto sigue".