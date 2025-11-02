Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Mirá el golazo de Giorgian De Arrascaeta para Flamengo con el que hizo historia y quedó como máximo goleador extranjero del club

El media punta uruguayo sigue haciendo cada vez más grande su leyenda en el equipo carioca

2 de noviembre 2025 - 10:23hs

El media punta uruguayo Giorgian De Arrascaeta volvió a jugar un muy buen partido para Flamengo en la goleada registrada este sábado a la noche en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro sobre Sport Recife por 3-0 por el Campeonato Brasileiro y además, convirtió un golazo de tiro libre para entrar en la historia del club.

Es que con este gol, De Arrascaeta llegó a 94 desde su debut en la institución carioca y quedó en lo más alto de los goleadores extranjeros, por lo que hizo historia.

El propio club lo reconoció en su cuenta de X (ex Twitter) con un texto que dice: "Un gol de falta para la historia. De Arrascaeta igualó a Doval y con 94 goles es el mayor artillero extranjero de la historia del Mengao".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo/status/1984797152816873698&partner=&hide_thread=false

El golazo de De Arrascaeta

Giorgian De Arrascaeta tuvo una semana muy movida, ya que anotó un gol el fin de semana pasado por el Brasileirao, y luego, el miércoles, eliminó con Flamengo a Racing de Avellaneda de la Copa Libertadores de América y se metió en una nueva final.

El uruguayo entonces, con mucho trajín, comenzó este encuentro ante Sport Recife como suplente e ingresó a los 54 minutos.

Cuando iban 66 minutos, De Arrascaeta tuvo un tiro libre afuera del área y la clavó en el ángulo.

De esa manera, quedó como máximo goleador extranjero en la historia de Flamengo, junto al argentino Narciso Doval, con 94 goles.

Esta es la lista de los cinco exranjeros con más goles en Flamengo:

1) Giorgian De Arrascaeta (Uruguay) 94 goles en 347 partidos.
2) Narciso Doval (Argentina) 94 goles en 263 partidos.
3) Jorge Benítez (Paraguay) 76 goles en 114 partidos.
4) Dejan Petkovic (Serbia) 57 goles en 198 partidos.
5) Agustín Valido (Argentina) 44 goles en 141 partidos.

Giorgian De Arrascaeta Brasileirao Flamengo

