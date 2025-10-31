El cambio reglamentario de Conmebol que permitirá que Flamengo juegue con su camiseta tradicional ante Palmeiras por la final de la Copa Libertadores

El festejo de Guillermo Varela junto a Giorgian De Arrascaeta y Nicolás De la Cruz

Palmeiras logró este jueves a la noche un histórico 4-0 jugando como local en el Allianz Parque y así eliminó a Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador de las semifinales de la Copa Libertadores de América, después de haber sido goleado la semana pasada 3-0 en la ida jugada en la altura, por lo que accedió una vez más a la final del certamen ante Flamengo.

En el equipo paulista fue titular y disputó los 90 minutos de buena manera, el lateral izquierdo Joaquín PIquerez, en tanto que los otros uruguayos del plantel, Facundo Torres y Emiliano Martínez, estuvieron en el banco de suplentes.

La final de este año se jugará en Lima el sábado 29 de noviembre, pese a que el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol pretendió llevarla a Belem o Brasilia, dentro de Brasil, este jueves, luego del triunfo de Palmeiras.

El cambio de reglamento de Conmebol

En aquel encuentro disputado en el Estadio Centenario de Montevideo, Palmeiras jugó con su tradicional uniforme, en tanto que Flamengo debió hacerlo con el de alternativa.

Aquella tarde, los rubronegros que coparon las tribunas y triplicaron a sus rivales, debieron jugar de blanco.

stuani.webp Giorgian De Arrascaeta mostró su desazón tras perder con Flamengo la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras

Pero ahora, hubo un cambio reglamentario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y Flamengo se apegará a él.

Ya fue sorteado el orden de los equipos para la final de Lima y Palmeiras será el "Equipo A", en tanto que los cariocas serán el "Equipo B".

En 2021, la Conmebol tenía un reglamento en el que decía que el "Equipo B" (aquella vez, también fue Flamengo), debía cambiar la camiseta y jugar la final con la alternativa clara en caso de que la del rival, fuera oscura.

Ese ítem fue retirado del reglamento por el propio organismo, por lo que el club de Río de Janeiro ya le solicitó a Conmebol que quiere jugar con su tradicional camiseta negra y roja.