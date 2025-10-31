Palmeiras le ganó 4-0 a Liga de Quito, dio vuelta la serie y jugará la final de la Copa Libertadores con Flamengo

Palmeiras venció 4-0 a Liga de Quito este jueves por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores , dio vuelta el 3-0 que había obtenido el equipo ecuatoriano en la ida y se metió en la final del torneo , que jugará contra el Flamengo.

La tarea para el equipo brasileño no era sencilla: tenía que remontar tres goles de desventaja en su Allianz Parque de San Pablo para poder llegar a una nueva final de Libertadores.

Con Joaquín Piquerez desde el arranque y con Facundo Torres y Emiliano Martínez en el banco, los dirigidos por Abel Ferreira fueron al ataque en busca de la heroica, y a los 20 minutos encontraron la primera alegría. Un centro por derecha de Allan terminó en la cabeza del paraguayo Ramón Sosa , que solo frente al golero Alexander Domínguez puso el 1-0.

Ya en tiempos de descuento de la primera mitad llegó el segundo. En una jugada preparada de tiro libre, Sosa envió un centro lejano hacia el centro del área que bajó Vitor Roque . Tras un rebote en un defensor de la Liga la pelota le quedó picando y sola al zaguero Bruno Fuchs , que conectó de volea el 2-0.

Ya cerca de empatar la serie, a los 64 minutos Abel Ferreira mandó a la cancha a Raphael Veiga, y su efecto fue inmediato. Cuatro minutos después, Veiga lanzó un balón en largo desde el medio de la cancha para Vitor Roque, quien tras controlar la pelota en el área encontró al propio Veiga metiéndose entre los zagueros. Le puso un pase entre líneas y el recién ingresado definió solo frente a Domínguez para poner el 3-0 y empatar el global.

Los minutos siguientes fueron de ida y vuelta, con un Liga de Quito intentando volver a buscar la ventaja de contraataque y un Palmeiras que siguió intentando llevarse la serie.

El cuarto gol llegó gracias a otra de las figuras del partido: Allan, un extremo de 21 años que está disputando su primera temporada como profesional.

El atacante peleó una pelota por la banda derecha, se sacó a dos defensores pisando la pelota y al entrar al área fue derribado por Carlos Gruezo, por lo que el árbitro colombiano Wilmar Roldán cobró penal. Raphael Veiga se encargó del disparo y convirtió el 4-0, que le dio una remontada histórica al Palmeiras.

79e3853064aea062f98e751b81246882367715adw Raphael Veiga celebra el 4-0 que dio vuelta la serie Foto: EFE

Los detalles del partido:

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Libertadores?

Palmeiras ahora deberá enfrentarse en la final a Flamengo, que eliminó de la semifinal a Racing con un global de 1-0. Ambos equipos repetirán la final de 2021, disputada en el Estadio Centenario de Montevideo, en la que Palmeiras se llevó el trofeo tras vencer al Mengao por 2-1.

Los dos se han convertido en protagonistas de las últimas copas. Salvo en 2023 y 2024, de 2019 a la fecha al menos uno de ellos estuvo presente en la final de la Libertadores. Palmeiras se llevó el trofeo en 2020 y 2021, mientras que Flamengo hizo lo propio en 2019 y 2022.

La nueva final se disputará el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, casa del Universitario, a las 19:00 de Uruguay.

El que gane la final se convertirá en el primer equipo brasileño en obtener cuatro copas Libertadores. A sus copas más recientes, el Verdao suma la copa de 1999, y el Mengao la de 1981.