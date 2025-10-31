En Brasil informan que "Nacional prepara una propuesta oficial para enviar a Gremio" por Kike Olivera

Nacional se apronta para jugar un encuentro trascendente este sábado desde la hora 19 contra Cerro en el Estadio Centenario en el que puede conseguir la Tabla Anual, lo que lo depositaría directamente en las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Además, será el debut de Jadson Viera como nuevo entrenador, ya que fue el sucesor del cesado Pablo Peirano.

Mientras tanto, en Brasil anunciaron este viernes que Nacional hará "una oferta oficial" a Gremio de Porto Alegre, para contratar a Kike Olivera para la temporada que viene.

Como informó Referí este jueves, Kike Olivera conversa con Flavio Perchman, el vicepresidente de Nacional, para intentar jugar en el club.

Es algo que ya se había conversado con anterioridad e incluso, el futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, vio un partido junto a Perchman en el Gran Parque Central en enero de este año, y el dirigente le regaló una camiseta tricolor.

En una entrevista en Carve Deportiva de este jueves, a Kike Olivera le consultaron sobre cuando fue la última vez que conversó con Perchman, y dijo que habló con él "hace tres días", con una posible llegada a Nacional como tema de conversación.

"Es un sueño que tengo por cumplir, siempre se lo dije a él, se lo dije a todo el mundo, vamos a ver qué pasa en este 2026", expresó el futbolista, que confesó ser hincha de Nacional luego de su paso por Peñarol de 2021 a 2022.

Lo que informan en Brasil sobre Kike Olivera y Nacional

Distintos medios de Brasil como el Grupo Gaúcha Zero Hora y también Terra Brasil, informaron este viernes acerca de que Nacional prepara una propuesta oficial por Kike Olivera para la temporada 2026.

El título de la nota de Zero Hora es "Nacional prepara una propuesta oficial para enviar a Gremio por el atacante".

Posteo de Cristian Kike Olivera en el Gran Parque Central.jpg Kike Olivera cuando estuvo en el Gran Parque Central a ver a Nacional este año

Según este medio referente de Porto Alegre, "Kike Olivera tiene contrato con Gremio hasta 2027, y la idea inicial es un préstamo hasta el fin de 2026".

Según afirma, "el tema salarial no debe ser un problema. El jugador demuestra su voluntad de volver a Uruguay desde hace un tiempo", y ya brindó distintas entrevistas en las que siempre habla de que quiere irse cuanto antes a Nacional.

Referí intentó la palabra de Perchman, pero hasta el momento, no hubo respuesta.