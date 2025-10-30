Kike Olivera conversa con Flavio Perchman para llegar a préstamo a Nacional en 2026, y habló de la "confianza" de Bielsa que lo ilusiona con el Mundial

El futbolista uruguayo Cristian Kike Olivera volvió a afirmar que sería un "sueño" para él llegar a Nacional y aseguró que se mantiene en contacto con el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman , para un posible préstamo al club en 2026.

En una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, a Olivera le consultaron sobre cuando fue la última vez que conversó con Perchman, y dijo que habló con él "hace tres días" , con una posible llegada a Nacional como tema de conversación.

"Es un sueño que tengo por cumplir, siempre se lo dije a él, se lo dije a todo el mundo, vamos a ver qué pasa en este 2026", expresó el futbolista, que confesó ser hincha de Nacional luego de su paso por Peñarol de 2021 a 2022.

Olivera explicó que mantiene una "buena relación" con Perchman desde su paso por Rentistas , y afirmó que como tiene contrato hasta 2027 con Gremio conversa con el vicepresidente tricolor sobre la posibilidad de un préstamo.

BRASIL Pese a que volvió a jugar tras un tiempo en Gremio, Kike Olivera fue multado por el club y pidió disculpas

BRASIL La crítica despiadada de un periodista partidario de Gremio a Kike Olivera, porque publicó una foto de una calcomanía de Nacional

El exjugador carbonero también lamentó que no está pasando su mejor momento en Gremio, ya que no cuenta con "muchos minutos", pero valoró: "Estoy bien de la cabeza y físicamente, porque sé que esto es pasajero y cosas mejores van a venir, dejo todo en manos de dios".

Olivera jugó 20 de los 30 partidos del Brasileirao con Gremio, con dos goles, y se perdió siete encuentros por diferentes lesiones. No es titular desde el 31 de agosto, en la derrota de su equipo contra Flamengo, y solo jugó dos de los últimos cinco partidos.

Kike Olivera y la selección: la "confianza" de Bielsa y el duro mensaje contra los que lo critican

gdwwcbdwmaaiw-o-jpg..webp Kike Olivera @Uruguay

Kike Olivera también habló sobre su presencia en la selección uruguaya, y afirmó que hace dos días le llegó la reserva para los amistosos que la celeste jugará contra México y Estados Unidos el 15 y 18 de noviembre.

Al delantero le preguntaron si se veía con chances de ir al Mundial de 2026, y contestó que "es un sueño que tiene todo jugador desde chico", por lo que va a "hacer todo" en esta doble fecha para ganarse su lugar.

"Él sabe que mi puesto natural es por afuera, por izquierda o por derecha, me ha puesto de nueve porque no tenía otro jugador, pero yo puedo jugar en todo el frente de ataque", expresó luego, al ser consultado sobre el puesto en el que lo prefería el entrenador argentino.

Kike valoró la "confianza" que le ha brindado Bielsa. "Capaz que no lo he aprovechado de la mejor manera, pero en algún momento lo voy a aprovechar para demostrarle que puedo estar en la selección y ser un indiscutido", agregó.

Tras ello, al futbolista le preguntaron por las críticas que sufrió en algunos partidos con la celeste, y aunque reconoció que no aprovechó "algún partido", afirmó que intenta no leer los comentarios, y apuntó contra esos críticos: "Mucha gente que critica, no tuvieron nada en la vida, son fracasados, opinan porque es gratis".

"En esos momentos cuando hay críticas me aferro a mi familia, a mi mujer, a mis hijas, el resto que se maten", sentenció.