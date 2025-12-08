Dólar
Las vacaciones de Christian Oliva, junto a un ex Nacional, mientras se define su futuro en el período de pases

El volante, que será una de las bajas que tendrá Nacional de cara a la próxima temporada, disfruta de las vacaciones

8 de diciembre 2025 - 10:28hs
Las vacaciones de Christian Oliva

Christian Oliva, uno de los referentes del Nacional campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025, disfruta de sus vacaciones en un lugar paradisíaco y junto a amigos, entre los que hay un extricolor.

El mediocampista se fue a Cancún, donde hace playa con una barra en la que también está Leandro Lozano, el lateral con pasado albo que este año jugó en Argentinos Juniors.

Oliva y sus amigos disfrutaron de la piscina en un all inclusive, como también de un paseo en moto de agua por el mar.

Según supo Referí, el exdirector técnico de Nacional, entre otros, Daniel Carreño, que firmó en las últimas semanas con Al-Riyadh de Arabia Saudita tras desvincularse de Wanderers, lo quiere en su equipo.

20250928 Christian Oliva Nacional Juventud Torneo Clausura 2025. Foto Enzo Santos-Focouy (12)
Christian Oliva

Según informó una fuente este domingo a Referí, están muy avanzadas las gestiones para que el volante se vaya a jugar al fútbol árabe.

El entrenador pretende contar con Oliva, un jugador que fue fundamental en los tricolores para ganar la Liga AUF Uruguaya.

El volante también sonó para Athletico Paranaense de Brasil, pero todo indica que se irá al poderoso fútbol árabe.

