Las vacaciones de Christian Oliva, junto a un ex Nacional, mientras se define su futuro en el período de pases

Según supo Referí, el exdirector técnico de Nacional, entre otros, Daniel Carreño, que firmó en las últimas semanas con Al-Riyadh de Arabia Saudita tras desvincularse de Wanderers, lo quiere en su equipo.
Según informó una fuente este domingo a Referí, están muy avanzadas las gestiones para que el volante se vaya a jugar al fútbol árabe.
El entrenador pretende contar con Oliva, un jugador que fue fundamental en los tricolores para ganar la Liga AUF Uruguaya.
El volante también sonó para Athletico Paranaense de Brasil, pero todo indica que se irá al poderoso fútbol árabe.