Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
muy nuboso
Martes:
Mín  19°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Meteorólogos anuncian lluvias y tormentas a lo largo de esta semana en Uruguay: los detalles

En conversación con El Observador, el meteorólogo Mario Bidegain aseguró que los fenómenos de lluvias son producto de una "depresión atmosférica" que afecta la región

8 de diciembre 2025 - 10:38hs
Meteorólogos anunciaron varios episodios de lluvias

Meteorólogos anunciaron varios episodios de lluvias

Cedida a El Observador

Meteorólogos anunciaron un comienzo de semana inestable con varios episodios de lluvias desde este lunes y durante los próximos días. Producto de las precipitaciones, las temperaturas bajarán y, tras esto, el calor retornará de forma ascendente hacia el fin de semana.

En conversación con El Observador, el meteorólogo Mario Bidegain aseguró que los fenómenos de lluvias ocurrían entre este lunes y se prolongarán hasta el jueves, producto de una "depresión atmosférica" que afecta la región.

"Las lluvias comenzarán en el norte del país e irán descendiendo hacia el sur", explico el experto, quien aseguró que el área metropolitana será la zona donde menos lluvias acumuladas habrá en la semana.

Más noticias
Meteorólogo explicó como estará diciembre
PRONÓSTICO

La previsión de un meteorólogo para Navidad en un mes de mucha "amplitud térmica": cómo estará el tiempo el 24 y 25 de diciembre

Inumet informó cómo estará el tiempo este lunes 8 de diciembre
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 8 de diciembre

El lugar con mayor cantidad de acumulados, afirmó el meteorólogo, será sobre la frontera entre Uruguay y Brasil, con montos que podrían superar los 100 milímetros.

"En Montevideo las lluvias serán entre miércoles y jueves", dijo, y explicó que esto ocurrirá por el pasaje de un "flujo de aire frío" desde el suroeste.

El meteorólogo Nubel Cisneros, por su parte, dijo a El Observador que desde este lunes y hasta el miércoles habrá varios episodios de "lluvias y tormentas", principalmente sobre la zona norte del país.

Tras esto, y a partir del jueves, "vamos a notar que las temperaturas vuelven a ascender", y rumbo al fin de semana, Uruguay estará "libre de lluvias", afirmó el experto.

Embed

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Metodología (Inumet) pronosticó mediante su página web episodios de "precipitaciones y tormentas" sobre casi todo el país. Estos fenómenos se prologarán en Uruguay durante varios días.

Producto de esto, las temperaturas descendieron en comparación a la semana pasada, cuando hubo varios días con un fuerte calor.

Para este lunes, el instituto anunció máximas de 25 °C para el área metropolitana y Montevideo. En el norte, las temperaturas alcanzarán los 28 °C. En el este, las cifras llegarán a los 27 °C.

El martes, las máximas rondarían los 24 °C en Montevideo, mientras que en la zona norte oscilarán entre los 24 y 26 °C. En el este, pronosticaron cifras similares a las de la capital.

Temas:

Meteorólogos lluvias tormentas temperaturas Inumet

Seguí leyendo

Las más leídas

Murió Gaspar Valverde: tenía 50 años, había sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en CTI
LUTO

Murió Gaspar Valverde: tenía 50 años, había sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en CTI

El martes se vota la propuesta final de cronograma de cursos 2026.
CALENDARIO

Cuándo empiezan las clases en las escuelas en 2026: ANEP decide las fechas con una novedad para vacaciones de primavera

Mohamed Salah se tomó una selfie con Darwin Núñez tras sus dos goles para la victoria de Liverpool
FÚTBOL

Las duras declaraciones de Mohamed Salah, el mejor amigo de Darwin Núñez en Liverpool: dijo sentirse traicionado por el club y puso en duda su continuidad

Los uruguayos de Flamengo en el Mundial de Clubes: Matías Viña, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz 
URUGUAYOS

El uruguayo de Flamengo que quedó afuera de la Copa Intercontinental: no viajó a Catar y ya lo dan como baja en el equipo carioca para 2026

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos