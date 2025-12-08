Meteorólogos anuncian lluvias y tormentas a lo largo de esta semana en Uruguay: los detalles

Meteorólogos anunciaron un comienzo de semana inestable con varios episodios de lluvias desde este lunes y durante los próximos días. Producto de las precipitaciones, las temperaturas bajarán y, tras esto, el calor retornará de forma ascendente hacia el fin de semana .

En conversación con El Observador, el meteorólogo Mario Bidegain aseguró que los fenómenos de lluvias ocurrían entre este lunes y se prolongarán hasta el jueves, producto de una "depresión atmosférica" que afecta la región.

"Las lluvias comenzarán en el norte del país e irán descendiendo hacia el sur" , explico el experto, quien aseguró que el área metropolitana será la zona donde menos lluvias acumuladas habrá en la semana.

El lugar con mayor cantidad de acumulados, afirmó el meteorólogo, será sobre la frontera entre Uruguay y Brasil, con montos que podrían superar los 100 milímetros .

"En Montevideo las lluvias serán entre miércoles y jueves", dijo, y explicó que esto ocurrirá por el pasaje de un "flujo de aire frío" desde el suroeste.

El meteorólogo Nubel Cisneros, por su parte, dijo a El Observador que desde este lunes y hasta el miércoles habrá varios episodios de "lluvias y tormentas", principalmente sobre la zona norte del país.

Tras esto, y a partir del jueves, "vamos a notar que las temperaturas vuelven a ascender", y rumbo al fin de semana, Uruguay estará "libre de lluvias", afirmó el experto.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Metodología (Inumet) pronosticó mediante su página web episodios de "precipitaciones y tormentas" sobre casi todo el país. Estos fenómenos se prologarán en Uruguay durante varios días.

Producto de esto, las temperaturas descendieron en comparación a la semana pasada, cuando hubo varios días con un fuerte calor.

Para este lunes, el instituto anunció máximas de 25 °C para el área metropolitana y Montevideo. En el norte, las temperaturas alcanzarán los 28 °C. En el este, las cifras llegarán a los 27 °C.

El martes, las máximas rondarían los 24 °C en Montevideo, mientras que en la zona norte oscilarán entre los 24 y 26 °C. En el este, pronosticaron cifras similares a las de la capital.