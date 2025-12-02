Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  17°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

La previsión de un meteorólogo para Navidad en un mes de mucha "amplitud térmica": cómo estará el tiempo el 24 y 25 de diciembre

"Serán semanas secas, con muchas diferencias de temperaturas dentro de la misma semana e, incluso, el mismo día", explicó el meteorólogo

2 de diciembre 2025 - 11:39hs
Meteorólogo explicó como estará diciembre

Meteorólogo explicó como estará diciembre

X: @mario_bidegain

Luego de un inicio de mes con frío y lluvias, se prevé un sensible incremento en las temperaturas a lo largo de los próximos días y una nueva bajada térmica hacia el fin de semana. Esta situación, según el meteorólogo Mario Bidegain, marcará la normalidad prevista para diciembre, mes donde la amplitud térmica oscilará entre algunos días de calor y otros donde se necesitará el "abrigo".

Según dijo el experto a El Observador, los días más cálidos de la semana serán entre el jueves y el viernes, con máxima de entre 30 y 32 °C en Montevideo.

El sábado las temperaturas caerán y las máximas en la capital se moverán entre los 25 y 26 °C. "Se corta ese periodo de dos días de calor", explicó.

Más noticias
de una ola de calor de primavera a un frente frio: meteorologos anuncian cambios de clima desde este viernes
PRONÓSTICO

De una "ola de calor de primavera" a un frente frío: meteorólogos anuncian cambios de clima desde este viernes

meteorologo preve dos eventos de tormenta este fin de semana en uruguay: cuando y a que hora arranca a llover
PRONÓSTICO

Meteorólogo prevé dos eventos de tormenta este fin de semana en Uruguay: cuándo y a qué hora arranca a llover

Esta situación se repetirá durante todo el mes, con algunos días con altas temperaturas y después un descenso con jornadas en las que "no hay que descartar el abrigo", principalmente en la noche.

Así, durante diciembre, se esperan días con una marcada "amplitud térmica" con diferencias "enormes" entre un día y el otro.

"Serán semanas secas, con muchas diferencias de temperaturas dentro de la misma semana e, incluso, el mismo día", aseguró.

De acuerdo con el meteorólogo esta situación se presentará, por ejemplo, en Navidad cuando el 24 se espera "mucha temperatura" y el 25 la situación se "derrumba" y "hay que sacar el abrigo".

"Vamos a tener mucha alternancia en las temperaturas", reiteró el experto, que añadió que se esperan escasas lluvias durante todo diciembre.

Producto de la "amplitud térmica" prevista para todo el mes, "no va a haber secuencia de muchos días con altas temperaturas", explicó para cerrar.

Temas:

Meteorólogo Navidad frío Térmica

Seguí leyendo

Las más leídas

Christian Ebere, con el pelo rubio, junto a su madre y sus tres hermanos en Nigeria
HISTORIAS

Christian Ebere: la historia del nigeriano campeón sub 17 que le pidió la camiseta a Suárez y fue figura de Nacional en las finales

Matías Arezo junto a su esposa y su pequeño hijo
PEÑAROL

El mensaje de la esposa de Matías Arezo que cuestionó la decisión de Diego Aguirre de sacarlo del equipo en el clásico Nacional vs Peñarol en el Gran Parque Central

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
PEÑAROL

El particular mensaje de la pareja de Maximiliano Silvera de Peñarol: "Pobres los que miran el fútbol de espaldas"

Ignacio Ruglio 
PEÑAROL

Nuevo estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio: dice que Nacional domina a Peñarol en el siglo XXI "gracias" a los árbitros y a la AUF

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos