La previsión de un meteorólogo para Navidad en un mes de mucha "amplitud térmica": cómo estará el tiempo el 24 y 25 de diciembre

Luego de un inicio de mes con frío y lluvias , se prevé un sensible incremento en las temperaturas a lo largo de los próximos días y una nueva bajada térmica hacia el fin de semana . Esta situación, según el meteorólogo Mario Bidegain , marcará la normalidad prevista para diciembre, mes donde la amplitud térmica oscilará entre algunos días de calor y otros donde se necesitará el "abrigo" .

Según dijo el experto a El Observador, los días más cálidos de la semana serán entre el jueves y el viernes, con máxima de entre 30 y 32 °C en Montevideo .

El sábado las temperaturas caerán y las máximas en la capital se moverán entre los 25 y 26 °C. "Se corta ese periodo de dos días de calor" , explicó.

Esta situación se repetirá durante todo el mes, con algunos días con altas temperaturas y después un descenso con jornadas en las que "no hay que descartar el abrigo" , principalmente en la noche.

Así, durante diciembre, se esperan días con una marcada "amplitud térmica" con diferencias "enormes" entre un día y el otro.

"Serán semanas secas, con muchas diferencias de temperaturas dentro de la misma semana e, incluso, el mismo día", aseguró.

De acuerdo con el meteorólogo esta situación se presentará, por ejemplo, en Navidad cuando el 24 se espera "mucha temperatura" y el 25 la situación se "derrumba" y "hay que sacar el abrigo".

"Vamos a tener mucha alternancia en las temperaturas", reiteró el experto, que añadió que se esperan escasas lluvias durante todo diciembre.

Producto de la "amplitud térmica" prevista para todo el mes, "no va a haber secuencia de muchos días con altas temperaturas", explicó para cerrar.