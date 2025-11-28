Meteorólogo prevé dos eventos de tormenta este fin de semana en Uruguay: cuándo y a qué hora arranca a llover

El meteorólogo Mario Bidegain compartió sus proyecciones acerca de las lluvias y tormentas de este fin de semana y adelantó cuándo llegarán a Uruguay . Además, detalló cuánto es el acumulado previsto, qué temperatura máxima se puede esperar y cuándo regresan los días soleados.

En su cuenta de X, Bidegain explicó que entre este viernes 28 de noviembre y el martes 2 de diciembre habrá dos episodios de lluvia en Montevideo: el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre.

Según el especialista, en ambos casos las precipitaciones llegarán después de las 18 horas . Las lluvias del domingo se extenderán, en principio, hasta las 06:00 del lunes 1° de diciembre .

De acuerdo con la gráfica que compartió, basada en el modelo Meteoblue, las temperaturas máximas durante ese período no superarán los 24°C que se esperan este mismo viernes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mario_bidegain/status/1994376535709769827&partner=&hide_thread=false #pronósticodeltiempo para #Montevideo, según @meteoblue, de VIE28nov a MAR02dic. Se esperan #Lluvias y #tormentas para SAB29 después 18 hrs y para DOM30 después 18 hrs hasta LUN01dic a las 06 hrs. Temp. máximas entre VIE28 y LUN01 de 24°, 21°, 22° y 22° C. pic.twitter.com/yVnfQp7CH1 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) November 28, 2025

Además, detalló que las lluvias acumuladas entre el sábado 29 de noviembre y el jueves 4 de diciembre rondarán los 100 milímetros en el Norte del Uruguay, e incluso superiores, al tiempo que no superarán los 25 milímetros en el Sur del país.

Servicios meteorológicos como Ventusky coinciden en que el avance de las precipitaciones en territorio uruguayo se concretará sobre las 18 horas del sábado.

Qué dice Inumet para el fin de semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) dio a conocer el pronóstico para este fin de semana, que incluirá la esperada final de la Liga AUF Uruguaya entre Nacional y Peñarol, el domingo 30 de noviembre a las 16:30 en el Gran Parque Central. El organismo alertó sobre las altas temperaturas, seguidas de lluvias y tormentas.

Para el viernes 28 de noviembre, se esperan temperaturas elevadas, especialmente en el norte y el litoral oeste, con máximas que podrían superar los 34°C. Habrá inestabilidad, con probabilidades de tormentas aisladas en el sur y este del país, y vientos en áreas costeras. En Montevideo, la mínima será de 16°C y la máxima de 25°C.

El sábado 29 de noviembre, las temperaturas descenderán, con precipitaciones y tormentas, particularmente fuertes en el litoral y centro del país. En la capital, se espera una mínima de 15°C y una máxima de 21°C.

Para el domingo 30, día de la final, Inumet prevé un clima inestable con cielo cubierto, lluvias y tormentas en todo el país. En el Gran Parque Central, podrían registrarse precipitaciones débiles y rachas de viento. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 21°C.