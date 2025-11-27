Dólar
/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

El mensaje de Petinatti para Polémica en el bar después de su visita al programa: "Es difícil intercambiar opiniones cuando no conocés"

El comunicador Orlando Petinatti pasó por el programa de Canal 10 y una charla por el conflicto entre Israel y Hamás derivó en una discusión con los panelistas

27 de noviembre 2025 - 13:41hs
Orlando Petinatti

Orlando Petinatti

Fue el pasado domingo que Orlando Petinatti participó como invitado del programa de Canal 10 Polémica en el Bar. Sin embargo, fue en las últimas horas que su paso por el programa se viralizó, luego de un mensaje que el conductor de Malos Pensamientos publicó en sus redes a raíz del cruce que tuvo con los panelistas del ciclo.

El motivo de la discusión al aire fue el conflicto entre Israel y la organización terrorista Hamás, que se intensificó en 2023. Petinatti dijo que, en su opinión, luego del secuestro de israelíes que se dio en octubre de ese año, "en Gaza no hubo una sola familia que ayudara a los rehenes, teniéndolos incluso en sus propias casas, porque hubo rehenes en túneles".

Ante ese comentario, Daro Kneubuhler le dijo: "Es difícil de probar esto que estás diciendo", mientras que Jorge Balmelli le preguntó "¿para vos todos son cómplices?".

Petinatti respondió "el 7 de octubre de 2023, cuando volvían los secuestrados hacia Gaza, la gente salió a escupir y pegarle a los secuestrados. Si vos salís a la calle a vitorear un cuerpo muerto, lo escupís, lo insultas, le pegás...", y dirigiéndose a Sofía Romano, le preguntó "¿Estás al tanto de los Bibas?", en referencia a una familia de cuatro integrantes que fue secuestrada en ese momento: el padre fue liberado en febrero de este año, mientras que su esposa y sus dos hijos, de 4 años y 9 meses respectivamente, fueron asesinados.

Romano respondió que no, y ante esa respuesta, Petinatti dijo "Listo, no tengo más que hablar. La familia Bibas fue la más reconocida del conflicto. Perdoná que te hable así, pero si después de dos años no sabés quiénes son. Cuando entregaron los cuerpos de los niños, los niños de Gaza festejaban al lado de los cajones. Eso no habilita a que los bombardees, porque cuando Israel bombardea te avisa, te manda un mensaje, si vos no te vas después del aviso, tenés un problema con tu propio gobierno".

Más adelante en la charla, Balmelli le preguntó "¿Cuándo frenaría la guerra para vos?", ante lo que Petinatti señaló "todavía hay secuestrados".

"¿Vivos?", preguntó el panelista, lo que molestó a Petinatti. "¿Para vos dejan de ser personas cuando están muertas? ¿Vos sos de los que pelea por los desaparecidos y los derechos humanos? Cuando vuelvan todos termina la guerra", respondió.

El conductor de Malos Pensamientos dijo en referencia a las acciones de Israel en Gaza: "No está bien bombardear. ¿Qué hacen Irán y Palestina hace años? Bombardean. Israel sigue ahí porque tiene la cúpula de hierro. ¿Sabés que es la cúpula de hierro?", le preguntó a Romano.

La periodista se molestó con el comentario. "Sí, igual no me gusta esta movida así como sobrando. No me interesa tener este tipo de comunicación, la prefiero fuera del aire, no exponerme así al aire como vos nena que no sabés".

"No, no es hacia vos personal, te pido disculpas", le dijo Petinatti. "Le cuento a la gente, es un sistema de defensa, un invento israelí, que cuando disparan un misil es interceptado automáticamente en el cielo, eso hace que los miles de misiles que caen desde hace años, sean interceptados y no caigan sobre la población. Si lo que queremos es la paz, no tires misiles todos los días".

Este miércoles, Petinatti publicó en su cuenta de Twitter un recorte del programa con el mensaje "Gracias a Polémica por la invitación. Hablando de Israel - Hamás con los periodistas de la mesa, es difícil intercambiar opiniones cuando no conocés la cúpula de hierro, no sabés quienes son los Bibas y cuando los cuerpos de los secuestrados que están todavía en Gaza no importan".

