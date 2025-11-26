Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  17°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / PUMA

"Me sentí vejado, humillado, me sacaron como un delincuente": el duro descargo del Puma Rodríguez tras ser bajado de un vuelo de American Airlines

El artista venezolano de 82 años fue expulsado de un vuelo desde Quito hacia Miami luego de un desacuerdo sobre su equipaje

26 de noviembre 2025 - 14:37hs
José Luis El Puma Rodríguez hizo un descargo sobre su expulsión de un avión hacia Miami

José Luis "El Puma" Rodríguez hizo un descargo sobre su expulsión de un avión hacia Miami

José Luis "El Puma" Rodríguez fue obligado a bajarse de un avión comercial luego de una discusión con los trabajadores de la aeronave sobre el equipaje donde llevaba su medicación. Este miércoles el artista venezolano de 82 años publicó un video a modo de descargo en sus redes sociales. "Fue un hecho lamentable, que quiero explicarlo y decirlo de mi propia boca para que no haya confusión”, dijo.

“Mi vida ha sido, por supuesto, un libro abierto para toda la gente. Cuando uno es artista y pertenece al público y a la prensa, pues no hay nada encubierto, no hay nada en secreto, todo se dice, todo se habla", agregó.

En el video Rodríguez contó que la noche anterior había dado su show en la ciudad de Quito y se había levantado temprano para tomar un vuelo de la aerolínea American Airlines hacia Miami. Pero, durante el embarque, le sucedió "algo que jamás pensó que le iba a suceder”.

Más noticias
El Festival Medio y Medio cumple 30 años
VERANO 2026

40 noches y más de 60 artistas: el Festival Medio y Medio anunció el line up para el festejo de sus 30 años

Juan Pablo Brianza se despidió de Canal 5
TELEVISIÓN

Conductor de Canal 5 se despidió al aire tras ser desvinculado y reclamó que le deben dos meses de salario

"Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas. Si vas por una semana, llevas por tres semanas más, porque no sabes si en el sitio las vas a encontrar. Siempre le digo a mi secretaria que no me busque el primer asiento sino el segundo o el tercero porque no puedo llevar nada de mano. Entonces meto ese bolso de medicinas debajo del asiento. Efectivamente lo hice, pero llega el jefe de cabina de los asistentes de vuelo que se llama Ángel Coronado y me dice que no puede estar abajo del asiento“, explicó el cantante.

En ese momento, según dice el artista, le explicó al funcionario la situación: “Tras la negativa, yo le dije a Coronado: ‘Hermano, es que yo necesito esto porque tengo medicinas ahí, me pasa cualquier cosa, subida de presión, bajada de presión, los antirrechazos que yo uso a horas determinadas...’. De todas maneras, accedí por supuesto. Le di mi bolso para que lo ponga arriba y la persona que está al lado también”.

“Hasta ahí estaba todo resuelto”, dijo Rodríguez. Entonces, reconoció que hizo un “comentario” que desató el enojo de la tripulación y llevó a que lo bajaran de la aeronave: “Dije un comentario sobre que el muchacho era un poco tonto porque esto era muy simple de resolver. Y está pasando otra asistente y me escucha decir lo que yo estoy diciendo de esa persona. Realmente la palabra fue pendejada, para nosotros la palabra es como decir tontería ”.

Entonces, según el músico, la asistente le dijo al jefe de cabina que estaba "hablando pestes de él". "Este muchacho se acercó y aseguró que le iba a decir al capitán para ver si me quedaba en el avión. Fue entonces a hablar con él, un señor muy mayor que creo que está a punto de retirarse. Me acerqué yo también y le expliqué: ‘Capitán, déjeme explicarle, yo soy un tipo que está trasplantado y necesito medicinas’. A eso, él me contestó: ‘No, no, no, no me diga nada a mí, ellos son los que resuelven todo, todo el poder lo tienen ellos’”, sostuvo.

En 2017 el Puma se sometió a una operación de doble trasplante de pulmón a causa de una fibrosis pulmonar idiopática, por lo que necesita tomar ciertos medicamentos que llevaba en su bolso de mano.

El músico entonces le contó lo que estaba pasando al resto de los pasajeros: “Me paré y dije: ‘Señores, me están sacando del avión y no sé por qué realmente’. Antes le había pedido disculpas a los asistentes de tripulación. Me humillé y les aclaré: ‘Créanme que me están haciendo mucho daño si me hacen esto, estoy sin turbina, estoy muy cansado, no me siento bien’”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeflowersok/status/1993284638706393222?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993284638706393222%7Ctwgr%5Eb62613b462dbb31d980a8e62f27dab1e904af24b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elobservador.com.uy%2Fcultura-y-espectaculos%2Fdesembarque-mi-avion-el-puma-rodriguez-fue-obligado-bajarse-un-vuelo-luego-discutir-el-personal-n6025936&partner=&hide_thread=false

Finalmente, el artista fue expulsado del vuelo. "Me echaron realmente como un delincuente. Toda mi vida he luchado por tratar a la gente bien, por hacerlo bien, no porque tengan la necesidad sino porque yo soy así. El tema era que me sentí vejado, humillado, me sacaron como un delincuente realmente de un avión de American Airlines“, dijo en el video.

Y si bien aclaró que no juzga a toda la compañía por el comportamiento de un funcionario, consideró que "esa persona no es adecuada para manejar el poder dentro de una línea aérea tan fuerte y tan poderosa en el mundo".

“Espero una disculpa de American Airlines, y espero que no vuelva a pasar esto. Aquí está la información, está en las redes, va a estar en Instagram, en Facebook y lo que sea por ahí. Muy agradecido realmente a todas y todos por su preocupación y solidaridad con toda la gente trasplantada que vuela, viaja, con su maletín de medicinas, porque de eso depende nuestra vida, de eso depende que sigamos“, concluyó.

Temas:

puma American Airlines José Luis Rodríguez

Seguí leyendo

Las más leídas

Salón de clases vacío, imagen ilustrativa. 
EDUCACIÓN

Un nuevo colegio de Montevideo comunicó que cerrará sus puertas en 2026

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF
DERECHOS DE TV

La AUF sacude el mercado: siguen en carrera dos empresas por lote y asegura un mínimo de US$ 216 millones de ingresos por derechos de TV en cuatro años

El 17 de mayo de 2023: Marcelo Bielsa, nuevo entrenador de Uruguay, e Ignacio Alonso, presidente de la AUF
SELECCIÓN URUGUAYA

Los jugadores no se bajan de la selección ni piden la cabeza de Marcelo Bielsa en Uruguay: lo que dejó la reunión clave en la AUF; el DT va al sorteo del Mundial

Diego García dejó de ser jugador de Peñarol tras la condena
JUSTICIA

La sorpresa y "confusión" de la defensa de Diego García tras su condena por abuso sexual, y la búsqueda "de apuro" de una casa para el exjugador de Peñarol

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos