SHAKIRA EN URUGUAY

Shakira ya tiene telonera para sus shows en Uruguay: se confirmó quien abrirá los dos días en el Estadio Centenario

La colombiana se presentará en el Centenario el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre, y la verán más de cien mil personas

26 de noviembre 2025 - 10:46hs
Shakira ya está en Uruguay y se presenta en dos fechas en el Centenario

Shakira ya está en Uruguay y se presenta en dos fechas en el Centenario

Getty Images Entertainment

En ese sentido, la expectativa en torno cada detalle del show es grande, y eso incluye a la previa, o sea: al artista que antes de que la colombiana salga al escenario estará calentando los oídos de los asistentes.

En las últimas horas, la productora AM confirmó que quien se encargará de eso será la cantante uruguaya Meri Deal, una figura usual en la antesala de los shows internacionales que esa empresa produce en Uruguay. Deal ya tocó como telonera en las visitas de Ed Sheeran y Luis Miguel, entre otros artistas, y hará lo propio antes de que Shakira desembarque en Montevideo con sus gira Las mujeres ya no lloran.

Meri Deal

La artista pop uruguaya radicada en México mantiene desde hace algunos años una carrera solista en ascenso, luego de haber sido la vocalista y figura de Toco para Vos, una de las bandas de cumbia pop que tuvo más éxito durante el momento de auge de ese género.

Shakira ya está en Uruguay

Según supo El Observador, la cantante colombiana llegó este martes a Punta del Este luego de sus shows en Chile, donde se presentó este fin de semana, y allí se alojará hasta sus presentaciones en Montevideo, con un breve paréntesis para viajar a Paraguay, donde tiene shows el 28 y 29 de noviembre en Asunción.

Mientras el escenario en el Centenario ya se está armando, la cantante está alojada en la chacra La Colorada, según publicó el medio esteño FM Gente.

Esa chacra, propiedad de la expareja de Shakira, Antonio de la Rúa, fue donde la colombiana pasó algunos días en el verano de este 2025, también en una pausa en su gira actual, Las mujeres ya no lloran.

Shakira.jpg
Shakira regresa a Montevideo con su gira Las mujeres ya no lloran

Shakira regresa a Montevideo con su gira Las mujeres ya no lloran

Allí pasó también varios veranos desde que estuvo en pareja con De la Rúa, e incluso compuso allí algunas de sus canciones. En una entrevista que dio al diario El País en 2001, dijo que era un lugar donde se inspiraba particularmente.

"Este es un lugar muy especial, mágico. Yo vengo a buscar a las musas de Juana Ibarbourou, mi poetisa favorita, para ver si me ilumina", dijo Shakira en la entrevista en la que calificó a la chacra La Colorada como "un lugar idílico y muy romántico" donde podía encontrarse con ella misma. "Es un puente que me acerca al mundo interior", agregó.

