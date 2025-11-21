Dólar
/ Cultura y Espectáculos / MÚSICA

Empezó el armado del escenario de Shakira en el Estadio Centenario: 46 camiones con equipos y pantallas de casi 50 metros

Durante las próximas dos semanas se construirá el escenario para los dos shows de Shakira, programados para el 3 y 4 de diciembre

21 de noviembre 2025 - 14:49hs
Shakira

Shakira

Aaron Snaiderman

A casi dos semanas del regreso de Shakira a Montevideo, donde dará dos shows en el Estadio Centenario el 3 y 4 de diciembre, este jueves comenzó el armado del escenario para las presentaciones de la cantante colombiana, que desde el año 2000 no canta en la capital uruguaya.

El escenario, como es habitual en los espectáculos de esta escala, se está armando contra la tribuna América, mientras que el público se distribuirá entre las tribunas Ámsterdam, Colombes y Olímpica, así como sobre el campo del Centenario.

Entre los dos shows habrá unas 100.000 personas, una cifra récord para la primera vez que un artista llena en dos ocasiones el recinto.

Aunque el armado de la estructura ya empezó, uno de los momentos más importantes del proceso será la llegada el próximo 29 de noviembre de 46 camiones con equipamiento que vienen siguiendo la gira de la colombiana.

Según datos de la producción de los shows, en total viajan unas 93 toneladas de equipos, entre ellos pantallas gigantes entre la que se destaca una de 49 metros de ancho y casi diez metros de alto.

El equipo de 150 personas que viaja con Shakira

Más allá del equipamiento, Shakira viaja con un séquito de 150 personas, entre los que se incluyen técnicos, productores y 10 bailarines que la acompañan sobre el escenario.

La artista, que sobre el escenario utiliza 14 vestuarios diferentes, además recorre el mundo con un cocinero y dos fisioterapeutas.

