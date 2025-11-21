Dólar
/ Cultura y Espectáculos / POLIFONÍA

"Fue una de las experiencias más complicadas que tuve allá": Sofía Romano contó el trato que recibió en un viaje por ser mujer

La periodista Sofía Romano participó de la última edición de Polifonía con Alejandro Fantino

21 de noviembre 2025 - 12:08hs
Sofía Romano en Polifonía

El último episodio de Polifonía, el ciclo de El Observador conducido por Alejandro Fantino, tuvo entre sus invitados a la periodista Sofía Romano, que en una de sus intervenciones relató lo que vivió en la ciudad de Estambul cuando, por ser mujer, recibió un trato que la desconcertó.

La panelista de Polémica en el bar relató que durante un viaje a Turquía vivió situaciones "complicadas" por la forma en la que los hombres se relacionan con la mujeres allí, tanto en público como en privado.

"Ir a comer sola fue una de las experiencias más complicadas que tuve allá", relató. "Estar en un lugar e ir a comer. Te lo juro. En Estambul, en un lugar turístico. Que el mozo venga y que con la cuenta me traiga un número de teléfono. Dejame tranquila."

"Me parece un gran punto en cuanto a dónde está la atención. Nunca está en la mujer siendo escuchada, está en la mujer siendo objeto de deseo. Nunca en la mujer escuchada, nunca en la mujer respetada", agregó.

"En Estambul lo vi constantemente. Después acá en Uruguay, de vez en cuando lo vivo."

José Decurnex, dirigente del Club Nacional de Football y otro de los invitados de la última edición de Polifonía, recordó también algunas situaciones similares que presenció cuando vivió junto a su familia durante un tiempo en Dubai.

"El tema de la mujer es delicado porque hay reglas", dijo el expresidente tricolor. "Nosotros cuando llegamos nos hicieron una especie de introducción a cómo vivir en una sociedad emiratí. Estás en un ascensor y dejás pasar a una mujer, y ella no pasa. Hasta que no pasás vos, ella no pasa", aseguró.

Embed - POLIFONÍA | "Gordo" Verde, José Decurnex, Sofía Romano, Miguel Pastorino y Federico Castillo

