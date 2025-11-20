El universo de Game of Thrones tiene series para rato: HBO confirmó que sus dos series derivadas seguirán hasta por lo menos 2028

El caballero de los siete reinos y House of the dragon , dos series de la franquicia de Game of Thrones, tendrán continuación hasta el 2028 , según anunció este jueves la plataforma televisiva HBO en un comunicado.

El comunicado recoge el anuncio realizado hoy en Nueva York por Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y HBO Max Content, en una presentación a la prensa.

El caballero de los siete reinos ha sido renovada para una segunda temporada, que se estrenará en 2027, antes de que se emita la primera, que llegará a la televisión el lunes 19 de enero.

En el caso de House of the dragon, la tercera temporada se estrenará a mitad de 2026, y HBO ya ha confirmado una cuarta temporada para 2028.

"Estamos encantados de poder ofrecer nuevas temporadas de estas dos series durante los próximos tres años a la legión de fans del universo de Game of Thrones, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series dramáticas y películas de HBO.

"Juntas, El caballero de los siete reinos y House of the dragon revelan lo extenso y rico que sigue siendo el universo imaginado por George R. R. Martin (autor de la serie de novelas de Canción de hielo y fuego en las que se basó Game of Thrones)", añadió.

EFE