/ Cultura y Espectáculos / SERIES

El universo de Game of Thrones tiene series para rato: HBO confirmó que sus dos series derivadas seguirán hasta por lo menos 2028

El caballero de los siete reinos y House of the dragon, dos series derivadas de Game of Thrones, seguirán hasta 2028

20 de noviembre 2025 - 15:30hs
House of the dragon La casa del dragón Temporada 2

El caballero de los siete reinos y House of the dragon, dos series de la franquicia de Game of Thrones, tendrán continuación hasta el 2028, según anunció este jueves la plataforma televisiva HBO en un comunicado.

El comunicado recoge el anuncio realizado hoy en Nueva York por Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y HBO Max Content, en una presentación a la prensa.

El caballero de los siete reinos ha sido renovada para una segunda temporada, que se estrenará en 2027, antes de que se emita la primera, que llegará a la televisión el lunes 19 de enero.

Embed - El Caballero de los Siete Reinos | Teaser Oficial Subtitulado | HBO Max

En el caso de House of the dragon, la tercera temporada se estrenará a mitad de 2026, y HBO ya ha confirmado una cuarta temporada para 2028.

"Estamos encantados de poder ofrecer nuevas temporadas de estas dos series durante los próximos tres años a la legión de fans del universo de Game of Thrones, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series dramáticas y películas de HBO.

"Juntas, El caballero de los siete reinos y House of the dragon revelan lo extenso y rico que sigue siendo el universo imaginado por George R. R. Martin (autor de la serie de novelas de Canción de hielo y fuego en las que se basó Game of Thrones)", añadió.

EFE

