NARCOTRÁFICO

El mensaje de Patricia Bullrich tras la detención de Fernández Albín en Argentina: "A este narco oriental, todo el peso de la ley"

El narcotraficante está vinculado a un cargamento de más de dos toneladas de droga que fue incautado en Punta Espinillo

20 de noviembre 2025 - 19:25hs
El momento en el que detenían a Luis Fernández Albín

El momento en el que detenían a Luis Fernández Albín

Foto: Policía Federal Argentina

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, celebró la detención del narcotraficante uruguayo Luis Fernández Albín, quien fue detenido este jueves en Buenos Aires tras un operativo conjunto de la Policía de ese país y la uruguaya.

Fernández Albín, conocido narcotraficante del Cerro y socio de Sebastián Marset, está ligado a un cargamento de más de dos toneladas de droga que se incautó en agosto en Punta Espinillo.

"El conocido narco oriental que cruzó el charco y fue detenido en Flores", escribió Bullrich en un mensaje en sus redes sociales que fue reposteado por el presidente argentino Javier Milei.

Bullrich destacó que Fernández Albín está "ligado al mafioso Sebastián Marset" y que tenía "pedido de captura", además de estar "sospechado de participar en el atentado contra la fiscal antidrogas Ferrero".

Esto último se debe a que una de las líneas de investigación de la Policía busca determinar si los delincuentes que atentaron con la fiscal de Corte tienen nexo con la banda de Los Albín. Además, Fernández Albín ya había sido condenado por el atentado contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en diciembre de 2024.

Bullrich sostuvo que la investigación policial demandó "meses" y "sin margen de error". "A este narco oriental, todo el peso de la ley", escribió.

En la tarde de este jueves el Ministerio del Interior uruguayo y el de Argentina divulgaron las imágenes de la detención de Fernández Albín, que estaba viviendo en Buenos Aires.

Luis Fernández Albín
Patricia Bullrich Argentina Buenos Aires Luis Fernández Albín

