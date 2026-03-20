"Te va a salir caro": usuaria denuncia "mafia" de cuidacoches y compartió imágenes de autos destrozados durante concierto

Una denuncia sobre la actuación de cuidacoches en la zona del Teatro de Verano volvió a poner el tema en agenda, luego de que usuarios reportaran amenazas durante la noche de este jueves durante un concierto que se desarrollaba en ese escenario.

“ Te va a salir caro ”, fue la advertencia que, según el testimonio difundido en redes sociales por la usuaria María Estela Moreno , realizaron algunos cuidacoches cuando los conductores les indicaron que pagarían al retirarse del lugar.

De acuerdo con lo relatado, la situación no habría sido aislada y habría afectado a varios asistentes al evento. La usuaria calificó lo ocurrido como una “mafia” y etiquetó a autoridades departamentales como el intendente de Montevideo, Mario Bergara, al canal oficial de la comuna capitalina y al de su departamento especializado en Tránsito.

“Te va a salir caro” eso nos dijeron los “cuidacoches” del teatro de verano ayer de noche , al llegar a un concierto , cuando les dijimos que le daríamos plata a la vuelta . Y así fue.. a nosotros y a varios más. Mafia @Mario_Bergara @imtransito @montevideoIM pic.twitter.com/BGKnPDcghJ

El episodio se suma a otras denuncias recientes vinculadas al accionar irregular de cuidacoches en Montevideo , un tema que ha generado debate político y propuestas de regulación y fiscalización más estrictas por parte de distintos actores.

El senador nacionalista Martín Lema, por ejemplo, propuso regular la actividad de los cuidacoches con un enfoque diferenciado y señaló que es necesario “diferenciar y no generalizar” entre quienes están formalizados y quienes trabajan de forma irregular.

En ese marco, pidió reforzar controles con apoyo policial y planteó reconvertir la actividad, asignando otras tareas como mantenimiento de espacios públicos u organización en cooperativas.

Días atrás la Justicia imputó con 120 días de prisión a un cuidacoches de 34 años, con seis antecedentes, por dos delitos de daño especialmente agravados, tras apedrear una camioneta en Parque Rodó.

Debido a su estado, cumplirá la medida con internación en el Vilardebó, mientras la Fiscalía espera una pericia psiquiátrica. El caso generó preocupación en Punta Carretas, donde vecinos denunciaron amenazas y episodios de violencia reiterados vinculados al imputado.

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A este episodio se sumaron otras denuncias recientes en distintas zonas de Montevideo. En Parque Batlle y Parque Rodó, usuarios reportaron la aparición de decenas de vidrios de autos rotos en la vía pública, una situación que, según testimonios difundidos en redes sociales, se repite con frecuencia. En algunos registros, se observaron más de diez vehículos afectados en una misma cuadra, lo que refuerza la preocupación por hechos de vandalismo e inseguridad en espacios públicos de la ciudad.

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