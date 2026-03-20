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Martin Lema pide "reconvertir la actividad" de los cuidacoches en Montevideo: qué alternativas propone

"El camino es apoyar a los que están formalizados", dijo por su parte el diputado frenteamplista Pablo Inthamoussu

20 de marzo de 2026 8:30 hs
Montevideo, Uruguay, 16 de Agosto de 2017.&nbsp;La iM realizo un curso y entrego certificados y nuevo chalecos a cuida coches de Montevideo. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Montevideo, Uruguay, 16 de Agosto de 2017. La iM realizo un curso y entrego certificados y nuevo chalecos a cuida coches de Montevideo.

 

 

 

Fotos: Gaston Britos / FocoUy

El senador del Partido Nacional y excandidato a la Intendencia de Montevideo (IM), Martín Lema, planteó la necesidad de avanzar en una regulación de los cuidacoches que contemple distintas realidades y evite enfoques generales.

En ese sentido, sostuvo en diálogo con Subrayado (Canal 10) que es necesario "diferenciar y no generalizar", y señaló que existen dos situaciones que considera "complementarias": por un lado, quienes cumplen con la normativa de la comuna capitalina y, por otro, quienes ejercen la actividad de forma irregular.

Sobre este último grupo, el legislador nacionalista reclamó que la IM refuerce los controles y la fiscalización, con el apoyo de la Policía.

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Además, planteó la posibilidad de reconvertir la actividad, asignando a estas personas otras tareas dentro de la órbita departamental. Entre las alternativas mencionó la custodia y mantenimiento de parques y edificios públicos, así como su organización en cooperativas para desarrollar otras actividades.

Inthamoussu plantea "otras herramientas"

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Pablo Inthamoussu señaló al consignado medio que la expansión de los cuidacoches responde a factores sociales y económicos, y no se limita únicamente a Montevideo.

"Es un fenómeno social que hay que atenderlo con otras herramientas" alternativas a la prohibición", afirmó. En esa línea, advirtió que "plantear la prohibición tajante de este tipo de actividades nos preocupa mucho".

El legislador frenteamplista propuso retomar el trabajo conjunto entre la IM y el Ministerio del Interior para avanzar en la formalización de la actividad, como forma de reducir delitos contra la propiedad.

"El camino es apoyar a los que están formalizados y protegerlos de personas que hacen otro tipo de actividad", sostuvo.

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