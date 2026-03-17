Nuevo video muestra decenas de vidrios arrancados de autos y tirados en la calle, ahora en Parque Rodó

Luego de que un vecino de Parque Batlle denunciara en redes sociales la presencia de decenas de vidrios de vehículos arrancados y tirados sobre la vereda y la calle, ahora este mismo hecho fue avisado por un local del barrio Parque Rodó .

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Mediante su cuenta de X, un usuario compartió un video del hecho y mostró el estado de situación de una calle ubicada en las inmediaciones del Club de Golf .

Mientras corría por la zona verde de la calle, el hombre fue contando la cantidad de vidrios tirados, llegando a mostrar más de diez .

VIDEO "¿Vas a pagar vos?" y "te la voy a romper toda": cuidacoches apedreó una camioneta en reclamo de dinero en Parque Rodó

VIDEO "Casi toda la cuadra picada": video muestra decenas de vidrios arrancados de autos en Parque Batlle

Actualmente, el posteo cuenta con más de 14 mil visualizaciones y cerca de 200 me gusta .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FedeMolinaMagne/status/2033725682761556355?s=20&partner=&hide_thread=false Así está la bajada a la rambla por el lado del club de golf hacia la playa Ramírez pic.twitter.com/eFUD5jDGHL — Federico Molina (@FedeMolinaMagne) March 17, 2026

Semanas atrás un usuario divulgó un video en TikTok que mostraba la misma situación sobre la vereda al costado de la pista de atletismo en la zona de Parque Batlle.

"En casi todos los lugares hay vidrios. Está prácticamente casi toda la cuadra picada", señala el hombre en el video.

De acuerdo con éste, este tipo de situaciones se producen con asiduidad en la zona, "normalmente todos los días", aseguró.

Además del video, el usuario compartió un comentario en la publicación: "Insoportable autos con vidrios rotos, Parque Batlle, costado Pista Atletismo!!!".