Murió Chuck Norris y la familia pide "mantener las causas en privado": el comunicado oficial

Chuck Norris, ícono del cine de acción y artista marcial, murió este jueves a los 86 años , según anunció su familia a través de un comunicado publicado en las redes sociales del actor. Norris había sido internado en Hawái, tras sufrir una emergencia médica.

"Nos gustaría mantener las circunstancias de su muerte privadas", anunció la familia. "Pero queremos que sepan que estaba rodeado de los suyos y en paz".

"Para el mundo era un artista marcial, un actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, un esposo devoto, un padre y abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con la gente que amaba. A través de su trabajo, disciplina y ternura, inspiró a millones en todo el mundo y dejó un impacto duradero en muchas vidas", dice el comunicado familiar.

" Nuestros corazones están rotos, pero estamos muy agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de poder compartir con él. El amor y el cariño que recibió de sus fans en todo el mundo significaba mucho para él, y nuestra familia está agradecida por eso. Para él, ustedes no eran solo fanáticos, eran sus amigos", agrega.

Chuck Norris, el "indestructible" que empezó con Bruce Lee y se convirtió en ícono

El actor estadounidense empezó su camino profesional lejos de las pantallas. En 1958 se unió a la Fuerza Aérea estadounidense, con la que descubrió las artes marciales cuando estuvo apostado en una base militar en Corea del Sur.

El tangsudo coreano, el karate japonés y el judo fueron las disciplinas en las que se introdujo, que luego comenzaría a enseñar ya de vuelta en su país. De hecho, Norris creó dos artes marciales: una versión estadounidense del tangsudo y el Chun Kuk Do, una disciplina propia que tomó referencias e influencias de distintas artes.

Luego de una carrera como artista marcial profesional, sus habilidades atléticas y de pelea lo llevaron gradualmente al cine. Su gran descubrimiento fue en 1972, en la película El paso del dragón, donde enfrentaba a Bruce Lee.

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Fue la estrella de Hollywood Steve McQueen el que le recomendó que tomara clases de actuación para comenzar a protagonizar proyectos propios, y gradualmente Norris empezó a abrirse paso en el mundo del cine de acción.

Consolidó su estrellato en la década de 1980, en los proyectos de acción de la empresa Cannon Films. Películas como Perdido en acción, Delta Force e Invasion U.S.A. lo convirtieron en un ícono del género, que vivió en esa década una explosión de popularidad y masividad, a través de estrellas como Norris, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Jean-Claude Van Damme.

Su otro pico de popularidad fue en la década de 1990, cuando protagonizó la serie Walker, Texas Ranger, donde interpretaba al policía del título, Cordell Walker. La imagen de Norris con sombrero de cowboy se repitió durante años en las televisiones de todo el mundo, y la serie, que duró hasta 2001, fue uno de sus mayores éxitos.

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Desde entonces, Norris se convirtió en un personaje clave de la cultura pop, que en las décadas siguientes se vio reflejado en apariciones especiales en películas de comedia, como Dodgeball, en su trabajo en la saga Los indestructibles junto a sus colegas del cine de acción ochentoso y noventoso, y en una serie de memes en internet, que bromeaban con su imagen de tipo duro e híper macho.

"A Chuck Norris lo picó una cobra venenosa. Después de cinco días agonizando, la cobra murió"; "Chuck Norris no abre la ducha, la mira fijo hasta que empieza a llorar" o "las lágrimas de Chuck Norris curan el cáncer. Pero nunca lloró", eran algunos de los "datos de Chuck Norris" que internet popularizó.

Norris jugaba también con esa imagen, y hace una semana, al cumplir 86, publicó en su cuenta de Instagram junto a un video donde aparecía peleando: "yo no envejezco, subo de nivel".