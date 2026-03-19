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A los 86 años, Chuck Norris fue internado en un hospital de Hawái

El actor Chuck Norris tuvo una emergencia en la isla de Kauai y debió ser hospitalizado

19 de marzo de 2026 18:47 hs
Chuck Norris. Archivo, 2016

Chuck Norris. Archivo, 2016

JERRY MARKLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

La actor estadounidense Chuck Norris sufrió una emergencia médica y fue hospitalizado en Hawái, según informó este jueves el portal especializado en noticias de celebridades TMZ.

La publicación no reveló de qué tipo de incidente se trató, apenas que ocurrió "en las últimas 24 horas en la isla de Kauai".

Consultada por AFP, la oficina que representa al actor declinó hacer comentarios.

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Norris, una leyenda de las artes marciales famoso por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década 1980, cumplió 86 años la semana pasada y marcó la celebración con una publicaciones en las redes sociales.

"Yo no envejezco. Yo subo de nivel", señaló en un video en el que se le ve entrenando con un hombre. "Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven", agregó.

El actor, cinta negra en varias disciplinas, llegó a crear su propia vertiente de artes marciales, llamada Chun Kuk Do.

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AFP

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