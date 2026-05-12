La misión del yate uruguayo que durante cinco días estará amarrado en la costa de Cannes y que busca consolidad a JIIFF como hub latinoamericano

Como sucede hace ya tres años, el Alhambra está amarrado en el puerto de yates frente al Palais des Festivals et des Congrès. Los preparativos para uno de los máximos eventos de la cinematografía mundial están listos, y la delegación del José Ignacio International Film Festival ( JIIFF ) espera en Cannes el momento para empezar a desplegar su misión: seguir fortaleciéndose como un dinamizador de la industria audiovisual de Uruguay y Latinoamérica, y hacerlo desde un enclave único.

Del 12 al 17 de mayo, en el marco de la 79º edición del Festival de Cannes, el equipo de JIIFF desplegará una agenda de actividades diarias que, entre otras cosas, incluyen el lanzamiento de US$ 150.000 en fondos de incentivo desde su espacio de industria, Working JIIFF. El espacio será en el yate de la delegación que, además, funcionará como embajada local, sala de reuniones y sede institucional, en un proyecto que pretende trascender el festival que se realiza cada enero en José Ignacio y que planea convertirse en hub cultural e industrial.

“Hace varios años, y como todo proyecto que trata de ser lo más prudente posible, además del encuentro de lo que es el festival con la audiencia nos dimos cuenta de lo interesante, importante, útil y significativo que era el espacio José Ignacio para poner en movimiento desde Uruguay una forma de sostén para el pensamiento de industria. En ese sentido, este marco para el JIIFF es muy significativo”, explicó desde la Riviera Francesa Pablo Mazzola, director de Working JIIFF y programador del festival.

“Pasar por Cannes era significativo para empezar a generar un networking que nos ayude a armar el diseño de agenda de cada enero. Tuvimos la gracia, el apoyo de la familia Pfeffer, que se sumó a querer hacer esta construcción. Eso nos dio un espacio escénico increíble, que es este yate, el Alhambra. Eso genera un faro que llama profundamente la atención de una manera muy interesante, en el sentido de cómo un país como Uruguay puede tener tan fuerte presencia en este evento. Esto permite una convivencia de lo privado con lo público”, agregó.

Para Mazzola, la presencia en Cannes además genera un “impulso en cadena” para todos los actores, dado que “potencia el sentido de pertenencia, la presencia y el trabajo” del cine nacional.

Uno de los socios principales de JIIFF en la travesía francesa es la Agencia del Cine y el Audiovisual Uruguayo, que está presente en el Alhambra para mantener reuniones de coproducción.

Socios JIIFF_ Pablo Mazzola (director de Working JIIFF, programador), Fiona Pittaluga (directora JIIFF y programadora), Mariana Rubio Pittaluga (directora de comunicaci

“La ACAU hace un trabajo muy hermoso con el concepto mismo de cómo se constituye como agencia, y eso genera una estrategia muy interesante para toda la comunidad audiovisual uruguaya. Venimos a Cannes muy contenidos por la ACAU. En puente con JIIFF, ACAU también hace eventos y encuentros de coproducción en este barco. Lo que se está trabajando para este año es una curaduría de países estratégicos para ver cómo se pueden potenciar todavía más. Y que a toda esa gestión podamos contenerla en un espacio tan grato como este es bueno. Acá en Cannes hay un momento en el que tenés que llamar la atención”, dice Mazzola.

Por otro lado, otra relación que se ha potenciado en los últimos años y a partir de la presencia de la delegación de JIIFF en el festival es la que se tiene con la plataforma MUBI, que ha ido ganando más y más espacio en la conversación audiovisual global. En el Alhambra, habrá también reuniones y eventos vinculados a esa empresa de producción y streaming.

“La relación con MUBI se ha venido construyendo. El Ceo de MUBI, Efe Cakarel, pasó en algún momento por José Ignacio y cada año se arma un pequeño encuentro donde MUBI invita a parte de sus directores y productores con los que está trabajando al yate, y es un momento significativo para nosotros”.

Mazzola contó además que este año se suma también la presencia de la casa productora Mother Superior, en la búsqueda de sumarse a “la trascendencia del cine de género en Uruguay”. El evento en el que trabajan con ellos se llamará Terror a bordo, una pata más del trabajo a nivel industrial que buscan desplegar en la ciudad costera francesa.