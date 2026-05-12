Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / QUEDÓ PICANDO

Sergio Blanco habló sobre el crecimiento de su Juventud de Las Piedras en Quedó Picando: "Encontré un plantel muy golpeado"

"Cada técnico tiene distintos matices, tratamos de ir inculcando lo que queríamos mostrarle y enseguida respondieron", afirmó el nuevo entrenador de Juventud

12 de mayo de 2026 10:09 hs
Sergio Blanco en Quedó Picando

Sergio Blanco en Quedó Picando

El entrenador de Juventud de Las Piedras, Sergio Blanco, valoró que el crecimiento del equipo pedrense desde su llegada es "mérito de los jugadores" y aseguró que ningún dirigente o representante lo obligó a poner a un jugador, en una entrevista con Quedó Picando, el programa deportivo del streaming de El Observador.

Consultado sobre el actual momento de Juventud, que desde su llegada al cargo de DT el 9 de abril acumula cuatro victorias, cuatro empates y una derrota, el Chapa afirmó que: "Es mérito de los jugadores. Tenemos un plantel para competir, para ir de igual a igual. Han respondido de forma excelente y nos queda seguir trabajando".

El técnico afirmó que desde su llegada probó con cambiar de posiciones a algunos jugadores, por decisión pero también por distintas lesiones de jugadores, algunos de ellos ya recuperados, y valoró también el crecimiento del equipo en lo anímico.

"Encontré a un plantel muy golpeado. Habían perdido cinco partidos seguidos, y tenían un muy buen relacionamiento del Gallego (Sebastián Méndez). Lo noté enseguida, al plantel le dolió porque tenía un trabajo muy bueno. Sabíamos que teníamos que apuntar al buen trabajo que había hecho el Gallego, y después cada técnico tiene distintos matices, tratamos de ir inculcando lo que queríamos mostrarle y enseguida respondieron. Es un grupo valiente y muy dócil para acoplarse a nuestra idea", detalló.

Juventud 2-2 Atlético Mineiro: los de Las Piedras rescataron un enorme empate en la hora, por Copa Sudamericana

Flavio Perchman en Quedó Picando: la seguridad de que Nacional será bicampeón, el "fracaso" si no pasan de fase en Copa Libertadores y el rumor de Mauro Arambarri

Consultado sobre la salida de Pablo de Ambrosio de Central Español, Blanco afirmó que "los entrenadores tenemos contratos de tres o cuatro partidos".

Al técnico también le preguntaron si alguna vez un dirigente o representante lo obligó a poner a un jugador en uno de sus equipos, y contestó que no, pero que está "preparado" para que le suceda. "No pasa solo en las sociedades anónimas, en los equipos tradicionales pasó siempre. El problema es cuando te dicen 'este tiene que jugar sí o sí', pero creo que estoy bastante preparado para la respuesta, para el por qué sí (colocar al jugador) o por qué no", sentenció.

Repasá la entrevista completa de Sergio Blanco en Quedó Picando:

Embed

Las más leídas

La eterna discusión del fútbol uruguayo tuvo un veredicto estadístico: ¿quién tiene más hinchas, Peñarol o Nacional?

Cerro Largo 2-3 Peñarol: el aurinegro cerró el Torneo Apertura con un trabajoso triunfo cortando una racha de ocho partidos sin ganar

Murió Daniel "Coquito" Rodríguez, dos veces campeón de la Copa Libertadores con Peñarol y una Copa Intercontinental, y padre del Toro Rodríguez

El histórico gol del ex Peñarol Carlitos "Discoteca" Núñez en el comienzo de la Copa de Clubes de OFI; mirá el tanto y sus declaraciones

Temas

Sergio Blanco Juventud de Las Piedras

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos