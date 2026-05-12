Sergio Blanco habló sobre el crecimiento de su Juventud de Las Piedras en Quedó Picando: "Encontré un plantel muy golpeado"

El entrenador de Juventud de Las Piedras , Sergio Blanco, valoró que el crecimiento del equipo pedrense desde su llegada es "mérito de los jugadores" y aseguró que ningún dirigente o representante lo obligó a poner a un jugador , en una entrevista con Quedó Picando , el programa deportivo del streaming de El Observador.

Consultado sobre el actual momento de Juventud, que desde su llegada al cargo de DT el 9 de abril acumula cuatro victorias, cuatro empates y una derrota , el Chapa afirmó que: "Es mérito de los jugadores. Tenemos un plantel para competir, para ir de igual a igual. Han respondido de forma excelente y nos queda seguir trabajando".

El técnico afirmó que desde su llegada probó con cambiar de posiciones a algunos jugadores, por decisión pero también por distintas lesiones de jugadores, algunos de ellos ya recuperados, y valoró también el crecimiento del equipo en lo anímico .

"Encontré a un plantel muy golpeado. Habían perdido cinco partidos seguidos, y tenían un muy buen relacionamiento del Gallego (Sebastián Méndez). Lo noté enseguida, al plantel le dolió porque tenía un trabajo muy bueno. Sabíamos que teníamos que apuntar al buen trabajo que había hecho el Gallego, y después cada técnico tiene distintos matices, tratamos de ir inculcando lo que queríamos mostrarle y enseguida respondieron . Es un grupo valiente y muy dócil para acoplarse a nuestra idea", detalló.

Flavio Perchman en Quedó Picando: la seguridad de que Nacional será bicampeón, el "fracaso" si no pasan de fase en Copa Libertadores y el rumor de Mauro Arambarri

Juventud 2-2 Atlético Mineiro: los de Las Piedras rescataron un enorme empate en la hora, por Copa Sudamericana

Consultado sobre la salida de Pablo de Ambrosio de Central Español, Blanco afirmó que "los entrenadores tenemos contratos de tres o cuatro partidos".

Al técnico también le preguntaron si alguna vez un dirigente o representante lo obligó a poner a un jugador en uno de sus equipos, y contestó que no, pero que está "preparado" para que le suceda. "No pasa solo en las sociedades anónimas, en los equipos tradicionales pasó siempre. El problema es cuando te dicen 'este tiene que jugar sí o sí', pero creo que estoy bastante preparado para la respuesta, para el por qué sí (colocar al jugador) o por qué no", sentenció.

Repasá la entrevista completa de Sergio Blanco en Quedó Picando: